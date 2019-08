Novo filme da saga 007 já tem nome e data de estreia marcada

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

A carregar o vídeo ...

O novo filme da saga 007 , realizado por Cary Fukunaga chama-se No time to die e estreia-se no Reino Unido e nos Estados Unidos da América em abril de 2020."Daniel Craig regressa como James Bond, 007 em... No Time to Die. Estreia-se no Reino Unido a 03 de abril de 2020 e a 08 de abril de 2020 nos Estados Unidos", lê-se numa publicação, feita esta terça-feira, na página oficial da saga no Twitter."No time to die" é o 25.º filme da saga centrada na figura do agente secreto James Bond , nome de código 007.Esta é a quinta vez que o britânico Daniel Craig interpreta o papel de 007, depois de "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) e "Spectre" (2015), o filme mais recente da saga, tendo os dois últimos sido realizados por Sam Mendes.Neste filme, o papel de vilão foi entregue ao norte-americano Rami Malek, cuja interpretação do cantor Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody" lhe valeu vários prémios.Do elenco de "No time to die" fazem ainda parte, entre outros, a francesa Léa Seydoux e o britânico Ralph Fiennes.O argumento de "No time to die" volta a ser da autoria de Neal Purvis e Robert Wade, que escreveram os filmes de James Bond desde "O Mundo Não Chega" (1999)."Goldfinger", realizado em 1964 por Guy Hamilton e com Sean Connery no papel principal, é o primeiro filme da saga criada por Ian Fleming.Depois de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan também deram vida a James Bond.