Nos bastidores de Ozark com Jason Bateman e Laura Linney

" />

No fim da primeira temporada de Ozark foi a proposta de um casino que manteve os Byrde com vida. Na segunda temporada, essa iniciativa pode bem ser uma ameaça fatal. Os laços da relação da família com o cartel mexicano emaranham-se enquanto novos se estreitam com as famílias Snell e Langmore – o pai de Ruth (Julia Garner) é libertado da prisão e ela vê-se dividida entre agradar-lhe ou seguir o caminho mais honesto. Enquanto Marty e Laura navegam nestas águas sombrias, o enredo evolui e adensa-se. "Ozark é sobre quem pensamos que somos e quem realmente somos, sobre o que é autêntico e o que não é. Acho que mostra o caminho errado para o sonho americano", começa Laura. "É também sobre uma família que não é tão moralmente correcta como pensa que é.No episódio do flashback da temporada anterior percebemos o quão fácil foi para eles tomar a decisão de colaborar com o cartel, justificada pelo facto de conseguirem dar melhor qualidade de vida à família", continua Jason, "Será que os meios justificam os fins?".Para a família Byrde trata-se agora de fazerem as pazes com esta nova realidade enquanto tentam sobreviver no meio de tantos ânimos efervescentes. Pela força da necessidade, Wendy terá de se envolver nos esquemas de lavagem de dinheiro, ao lado do marido: "Sem dúvida que a Wendy cresce muito enquanto personagem ao longo da série. E a sua relação com Marty também. Quando uma relação passa por uma situação traumática há sempre recuos e avanços, como um yo-yo… e durante o processo aprendem muito um sobre o outro. Os seus carácteres revelam-se de formas que podem ser surpreendentes quando muita coisa está em jogo", acrescenta Laura. Com o desaparecimento de Del, o cartel envia Helen Pierce (interpretada por Janet McTeer), a impiedosa advogada, à cidade para comandar as operações.A nova vida da família também traz novos desafios a Jonah (Skylar Gaertner?) e Charlotte (Sofia Hublitz?), que agora têm perfeita noção no que os seus pais estão envolvidos. Revelam Laura e Jason que "o futuro da representação está em boas mãos com Skylar e Sofia. Eles têm os dois muito bom gosto, tomam boas decisões e parecem mesmo confiar neles próprios e na audiência".

À semelhança do que aconteceu na primeira temporada, Jason Bateman, além de actor, é também produtor executivo de Ozark. No entanto, "a ideia era agora realizar menos episódios e passar mais tempo em casa. Felizmente estamos em boas mãos com os directores da série. Na verdade, acabamos todos por contribuir para o ambiente perigoso e negro em que a série subsiste. Mesmo Chris Mundy e a sua equipa não escreveram um guião típico e previsível." Assim, Bateman apenas dirige os dois primeiros episódios desta temporada.

"A série não foi escrita como uma antecipação de outras temporadas", adianta o actor, "mas sim como um filme de dez episódios. Se um número suficiente de pessoas virem a primeira temporada, então faz-se uma sequela, com uma história totalmente nova. Se essa funcionar, vem a terceira, e isso força-nos a abrir o jogo todo, em vez de se ir diluindo a história e guardando o melhor conteúdo para o fim. Arrisco-me a dizer que esta segunda temporada é até melhor que a primeira."



Um ano volvido da estreia da primeira temporada, Ozark está cada vez mais sombrio e, ao mesmo tempo, cativante.