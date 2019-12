A Everything is New, organizadora do NOS Alive, confirmou àque os portadores do passe para os dias 9, 10 e 11 do festival poderão trocá-lo, mediante disponibilidade, por um passe de 4 dias, mediante o pagamento da diferença de valor entre estes (€30). A organização informou ainda que o mesmo vale para os Fã Packs Fnac já adquiridos, e que os compradores de vouchers diários poderão escolher entre qualquer dos quatro dias, também mediante disponibilidade.O esclarecimento vem no seguimento da revelação de que, além dos dias anteriormente confirmados, o NOS Alive abrirá no dia 8 com o rapper norte-americano Kendrick Lamar, que vem ao país pela primeira vez desde o lançamento do seu mais recente álbum de estúdio, DAMN., de 2017.Além do passe dos dias 9 a 11 de julho, que custa €159, passa a haver outro passe de três dias para os dias 8, 9 e 10, pelo mesmo preço, e um passe-geral de quatro dias, por €189. Já os bilhetes diários custam €69.Além de Lamar como grande nome do dia de abertura, o festival traz ao país Taylor Swift, Khalid e Alt-J (9/11), Billie Eilish, Faith no More, Anderson .Paak, Cage the Elephant e a também hoje confirmada Angel Olsen (10/11) e o concerto de reunião de Da Weasel, bem como Haim, Parcels ou Wolf Parade (11/11).