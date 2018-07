No quarto com Frida Kahlo

Objectos pessoais que nunca tinham saído do México mostram o lado mais íntimo da artista. Agora estão em Londres.

"Espero que a saída seja alegre e espero nunca voltar", escreveu no diário, dias antes da morte. Nos anos 50, Frida Kahlo já era reconhecida no México mas não tinha alcançado a projecção internacional que se conhece no século XXI – mal sabia Frida que nunca partiria realmente. Prova disso é a exposição que é inaugurada a 16 de Junho, no Museu Victoria and Albert, em Londres. Frida Kahlo – Making Her Self Up é uma imersão no universo da artista mexicana, um convite a entrar no quarto, a espreitar o roupeiro: com a ajuda de vestidos, maquilhagem, jóias pessoais e muito mais.

É a primeira vez que a colecção privada da Casa Azul (onde cresceu e viveu e que actualmente é um museu) sai do México. Afinal, quando Frida morreu, em 1954, o marido e também artista Diego Rivera escondeu todos os seus objectos pessoais e deixou a indicação que deveriam ficar guardados até que 50 anos se passassem sobre a morte dele. Marca-se uma estreia com a exposição de 200 objectos em Londres.Conhecer a artista de perto é o objectivo, assistindo à criação da sua identidade, "que era múltipla, cuidadosamente composta, mostrando a sua ligação com as raízes mexicanas, como vemos com a adopção do traje Tehuana, do Sul do México." Quem completa a ideia àé Ana Baeza Ruiz, investigadora assistente do museu, que ajudou a erguer a mostra. Nascida em Coyoacán (México) em 1907, Frida tinha pai alemão e mãe mestiça. Sempre foi uma criança frágil – contraiu pólio aos 6 anos e aos 18 sofreu um acidente que lhe afectou a coluna e a deixou com dores para o resto da vida. Fez vários tratamentos e foi obrigada a usar corpetes de ferro, pele e gesso. Na sua arte transmitia essas dores e não só: na tela, ora há cores garridas e natureza, ora elementos grotescos.A exposição não ignora as complicações de saúde que marcaram a sua vida. Ana Baeza Ruiz fala de um corpete de gesso que a impressionou: "Não tinha antecipado ver algo tão pequeno – estes objectos são quase um negativo do corpo dela – sabia que era pequena mas não consegues mesmo ter a ideia até veres ao vivo." O corpete tem desenhado um martelo, uma foice e um feto. Os dois primeiros símbolos são reflexo das suas convicções políticas (era comunista) o último é pessoal: "O feto pode ser uma referência à serie de abortos que sofreu mas também ao seu interesse pela anatomia (queria ser médica quando era jovem)." Há ainda uma exuberante prótese (teve de amputar a perna direita) que mostra como se apoderava artisticamente dos objectos: "Mostra alguém que não foi derrotado mas que abraçou a vida e os seus prazeres." Era boémia e apaixonada: Frida teve um amor longo e conturbado com o marido Diego Rivera – separaram-se várias vezes e tiveram relações fora do casamento.Orgulhosa da sua imagem e cultura, muitas vezes surge na tela, em auto-retrato, de batom vermelho. Não o dispensava assim como o verniz, o blush e o lápis para realçar a monocelha – todos em exposição.Passados 64 anos sobre a sua morte, continua a gerar fascínio e é símbolo da cultura pop. A explicação para o fenómeno é simples, diz Ana Baeza Ruiz: "Destruiu convenções e lutou para estabelecer o seu lugar num mundo da arte que era dominado por homens. Emancipada sexualmente, com incapacidades, uma mulher de cor – ela fala para muitos grupos e a sua imagem icónica comunica força e a possibilidade de mudança."