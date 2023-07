No podcast "Três Divãs", a psicanálise, o amor e o rock & roll à conversa

Ana Sanganha decidiu criar um podcast e convidou Patrícia Câmara. No "Três Divãs", com discos em redor, as duas psicanalistas falam de música, do amor e da vida, com Simone de Oliveira, Maria João Luís e outros convidados.