Netta descarta polémica com Salvador Sobral

Netta conquistou a vitória para Israel na edição do Festival da Eurovisão de 2018. A cantora interpretou Toy, uma canção considerada "horrível" por Salvador Sobral, que lhe entregou o prémio."Senti que me respeitou quando me deu o microfone [o troféu da Eurovisão]. E… só tenho amor a endereçar-lhe", afirmou Netta na conferência de imprensa pós-vitória.Foi numa entrevista ao Público que Sobral criticou Netta. "Apenas conheço a canção portuguesa e a de Israel, porque o YouTube me obrigou a vê-la. Coisas da tecnologia. De repente, o YouTube achou que eu iria gostar da canção de Israel, e então abri aquilo e saiu-me de lá uma música horrível", contou.Depois de saber da entrevista, Netta comentou as declarações no Twitter. "Só envio amor a Salvador e a todos os artistas de todos os géneros", escreveu.Na final da Eurovisão, Netta conseguiu 529 pontos. Na conferência de imprensa, contou como viveu a competição. "Estava a concorrer comigo mesma, nunca estive nervosa com a minha actuação. Creio que toda a gente actuou de forma incrível, como Eleni [Foureira, do Chipre, outra favorita], e… alguém tinha que ganhar", disse.Netta afirmou que não se recorda do momento em que soube que tinha ganho, só que havia "vários homens a gritar". "É tudo uma grande mancha negra. Perguntei-me o que estava a acontecer", recordou.A cantora israelita deu ainda alguns pormenores acerca de um amuleto da sorte, um anel que pertencia à sua avó. "Quando ganhei o concurso em Israel e ficámos a saber que ia concorrer à Eurovisão, o meu avô decidiu que queria dar-me o anel para me dar força. Deu-me muita confiança. Supostamente só o devo receber quando me casar, o que acho que não vai acontecer em breve por causa da minha carreira", contou, citada pelo jornal Observador.