Netos da Gungunhana: Mia Couto visto pelo Bando

A recorrência da palavra - poética - não é casual. O próprio João Brites utiliza-a, para reforçar a ideia de que os seus espectáculos não vivem apenas do texto (intacto, do moçambicano Mia, embora obviamente muito cortado em relação à obra original), mas também da imagem (simbólica), da música (de Jorge Salgueiro) e do movimento - para contar a história d'os Netos de Gungunhana. Quem são eles? Por um lado, uma família da tribo dos vachopi, com três filhos-símbolo: um deles junta-se aos zulus (anticolonizadores), outro aos portugueses (os colonizadores) e a terceira, uma filha, "é a ponte entre estes dois campos, pois esteve numa missão católica, tornando-se intérprete".



Desta forma, refere Brites, "aborda-se também a questão dos idiomas e dialectos", numa lógica que não se esgota no conteúdo literário e muito menos na história de amor central entre essa rapariga e um sargento português, vivida sob o arvoredo (cenográfico, no tecto do São Luiz) que evoca "a grande figueira de Vale dos Barris", ponto de encontro artístico d'O Bando.

Ainda Mia Couto não tinha escrito o último capítulo de As Areias do Imperador, a sua trilogia sobre o legado de Gungunhana em Moçambique (onde reinou entre 1884 e 1895, para acabar exilado nos Açores, onde morreu), quando João Brites começou a congeminar levá-la à cena, com o seu grupo sediado em Vale dos Barris, Palmela, O Bando, e outros dois, oriundos de Brasília e Maputo, com os quais queria trabalhar - na sequência de residências de aproximação aos seus processos de trabalho, vocabulário e estética."Desenvolvemos uma multiplicidade de versões, de perspectivas face à história, porque também há diversidade no modo de ver Gungunhana, herói para alguns e tirano para outros", explicou à SÁBADO o encenador a propósito da estreia da primeira versão de Netos de Gungunhana, no São Luiz, em Lisboa. O espectáculo será apresentado no Brasil e em Moçambique, mas "com alterações", como ressalvou a actriz Sufaida Moyane. Ela está "em Lisboa pela primeira vez, a trabalhar com tanta gente tão experiente nesta dramaturgia colectiva", diferente de tudo o que fez antes, que se sente com 18 anos, apesar de ter 27."Aqui acentuo os sotaques de Tete e da Beira, mas em Moçambique já toda a gente fez isso. Lá, terei de fazer outra coisa, para ser original".Talvez seja um detalhe, mas não sem importância, como sublinha a brasileira do Teatro do Instante, Alice Stefânia, de 46 anos: "Deste modo subsistem os três olhares distintos, de cada grupo, sobre a mesma obra de Mia Couto, unificadas pela poética d'O Bando."