Um pouco de contexto: a série criada por Hideaki Anno estreou em finais de 1995 e acabou em 1996. O formato era o habitual das séries de animé, 26 episódios. NGE – Neon Genesis Evangelion começou por ser uma série que parecia apenas aproveitar um elemento que estava na moda: os robôs gigantes, comandados por seres humanos. Mas depressa se percebeu que era algo mais que isso.



Esse elemento era só o gancho. Uma série com esse tipo de características chamava a atenção e, com umas personagens femininas lá pelo meio, alimentava-se uma série de fetiches e a coisa descolava sozinha. No alvo: em meados dos anos 90 duas das personagens femininas da série estavam no top 3 das preferidas dos fãs japoneses. Só que o primeiro episódio – como todos os primeiros episódios das grandes séries – dá logo indícios de que tudo será diferente: pela violência exageradíssima, os diálogos vagos ou o descambar veloz para um momento negro e, claro, pelo protagonista, Shinji Ikari, um rapaz que vai para uma cidade do futuro, Tokyo-3, tornado fortaleza que protege a Terra da destruição, tanto para controlar um dos robôs gigantes – que se chamam Evangelion –, como também para se salvar a si próprio.



Shinji é o espelho do seu criador, Hideaki Anno, e Tokyo-3 do mundo – ou do mundo que ele via. Anno passou por uma grande depressão e foi com NGE que tentou resolver os seus problemas e dúvidas - expondo-as. Por isso, quando os fãs criticaram o fim algo onírico, vago, Anno resolveu ouvi-los e criar um outro fim para NGE. Assim nasceram dois filmes (também na Netflix): Evangelion: Death And Rebirth e The End Of Evangelion. Nessas duas obras monumentais, Anno cria um cenário violentíssimo para as suas personagens e destrói-as, apaga-as, dizendo aos fãs: "Era isto que queriam?" Não, não era – mas ninguém imaginava que o criador de NGE estivesse tão amargurado. Foi essa amargura que exteriorizou, criando uma obra-prima (a série e os dois filmes) sobre a humanidade, vista pelos olhos do apocalipse.



A chegada de NGE à Netflix, altamente celebrada ao ser anunciada no fim de 2018, é um acontecimento, pois o acesso a ela sempre foi limitado, com edições em DVD que desapareciam rapidamente e com diferentes versões a serem lançadas no mercado em tempos diferentes. Anno pareceu nunca aceitar o fim de NGE e quis sempre refazer a série que construiu. É



um acontecimento, por ser uma das melhores séries alguma vez feitas, e deverá servir de desculpa para revisitar o bom catálogo de animé da Netflix, que tem crescido mais em qualidade que em quantidade – como deve ser. Um exemplo é a série magnífica que deixou de ser tão boa quando os criadores deixaram de seguir os livros (olá, Guerra dos Tronos): Full Metal Alchemist. A original, de 2003, e não Brotherhood (também na Netflix), é uma excelente fábula negra.



Gosta de videojogos? Castlevania é uma adaptação fortíssima da série da Konami e já tem duas temporadas na plataforma. Tornou-se uma daquelas pessoas que só confia nas produções da Netflix? Sem problemas: Ultraman, estreada este ano, é um mimo. Entretanto, a Netflix anunciou também uma versão com atores reais de Cowboy Bebop, a divertidíssima e excitante space-opera de 1998 – também disponível na plataforma. One Punch Man, sobre um homem superpoderoso que não quer ser, é outra boa opção, mas se NGE é que é mesmo o seu ideal, salte em seguida para Ataque dos Titãs, já no catálogo. Prepare-se para uns serões bem negros.



NGE – Neon Genesis Evangelion + Evangelion: Death And Rebirth + The End Of Evangelion

Disponíveis na Netflix

Primeiro cenário: um adolescente em estado inconsciente revisita a sua vida através das pessoas que estão à sua volta. Na cabeça rodopiam-lhe imagens, protagonistas, que o tentam convencer que não há razões para se sentir como se sente – deprimido, triste –, que o mundo lá fora é uma imagem construída por todos e não existe só um eu, mas vários, conforme quem nos vê. Segundo cenário: o mundo está à beira da destruição e o mesmo adolescente vive com o pânico das decisões que terá de tomar, ao perceber que o próximo mundo será construído à sua imagem. É uma espécie de Adão, que terá a sua Eva – do futuro.Lembra-se de quando, há umas semanas, muita gente pediu para a última temporada de A Guerra dos Tronos ser reescrita? Ora bem, não foi inédito: isso já havia acontecido, muito antes das redes sociais, no fim da década de 90 com esta série de animação.