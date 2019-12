Ricardo Santos Foto: Marisa Cardoso

Leonor Godinho Foto: Marisa Cardoso

Do fiel amigo, Ricardo Santos aproveita tudo - das espinhas com que prepara os caldos até ao sal que conserva o bacalhau, que é refinado e com o qual o chef tempera pratos como o estufado de grão com mão de vaca onde línguas de bacalhau substituem a carne, ou o pastel de (bacalhau com) natas. Ricardo, hoje com 25 anos, tinha apenas 22 quando foi desafiado a criar a carta de um restaurante que ia abrir no centro da vila de Sintra. Um dedicado ao bacalhau, que teria um espaço para a demolha e a desmancha do mesmo, e um nome, Bacalhau na Vila, que fosse por si um manifesto.Na altura Ricardo trabalhava no Pestana Cascais, e embora tivesse acabado o curso há pouco tempo, já tinha acumulado experiência em restaurantes de hotéis. O convite revelou-se uma surpresa: "Era suposto ser só o consultor, mas houve um problema com o outro chef e não deixei fugir a oportunidade", conta.Leonor Godinho já correu todas as capelinhas. Já fez comida para um blogue (o Bibs, onde tudo começou), na televisão (no Masterchef em 2014), em alta cozinha e num hotel (no estrelado Feitoria e no Altis Belém, a sua grande escola).Quando foi convidada a chefiar a cozinha da Musa da Bica - a primeira tap room com carta da cervejeira portuguesa - sentaram-se à mesa com ela e fizeram-lhe o gesto de dois talheres a cortarem num prato. "Isto é o que não queremos", disseram. Tudo bem, mas aqui não se vai pelo petisco fácil. "Se o foco são sandes, tem de se lhes dar a mesma atenção que a um risoto", diz falando nas gorduras, nos ácidos, picantes e amargos que tenta equilibrar entre duas fatias de pão para criar "comida fácil de comer sem ser banal". Entra-se para comer uma sandes e beber uma cerveja e sai-se a confirmar que os tempos em que só os cozinheiros de fine dining eram campeões já lá vão.