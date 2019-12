Natal à Chef: Mateus Freire (Faz Frio) e Shay Ola (Queimado)

Mateus Freire Foto: Marisa Cardoso

Shay Ola Foto: Marisa Cardoso

A regra da música popular de que o bacalhau precisa de alho não colhe aqui. "O pai da cozinha" de Mateus Freire foi Vítor Claro, que só usava alho assado em puré. "Ensinou-me a simplicidade e a importância do sabor." No Faz Frio, em Lisboa, não há bacalhau com alho mas os pratos de bacalhau não faltam: um por dia, mais o bacalhau à Assis, receita da Covilhã, como Mateus.O trabalho com o peixe preferido do receituário português era óbvio. "Isto é um restaurante com 100 anos de história e não a podíamos desfazer." Em 2018, entrou nesta instituição da cidade para fazer cozinha portuguesa fiel ao original - só refina pontos de cozedura ou reduz gorduras para tornar os pratos mais leves.O regresso às bases leva-o a descobrir receitas à beira de definharem como os pastéis de molho (só duas senhoras os fazem na Covilhã), as batatas bêbedas ou o tal bacalhau, parecido com o à Brás (a que se junta pimento, cenoura e presunto), e de que já ninguém se lembra na sua terra. Só a avó, que o foi desenterrar a um livro velho."Make Bairro Alto Great Again" é o lema do Queimado, o restaurante que Shay Ola abriu no verão na Rua Luz Soriano, em Lisboa, e tudo o que vai à mesa passa pela brasa. Inglês, autor de um livro de receitas e consultor criativo de experiências gastronómicas, Shay chegou a Portugal em 2016 depois de um ano em Berlim (antes teve restaurantes em Londres e Paris). "Fiz de Lisboa a minha casa e queria ter um sítio de convívio com boa comida e bebida e que não fosse supercaro."No Instagram é o The Accidental Chef, e não por acaso: "Comecei por acidente", recorda o ex-designer de interiores a quem a crise de 2008 empurrou para a cozinha. "Tive de fechar a minha empresa, e como o conceito de supper clubs tinha acabado de chegar a Londres, e eu sempre gostei de cozinhar, comecei a fazer jantares em casa. Primeiro para 30 pessoas, passados três meses apareciam mais de 100. Foi a loucura."