"Não houve qualquer censura", garante a Fundação Serralves

O conselho de administração da Fundação de Serralves garante que não houve nenhum acto de censura à exposição de Robert Mapplethorpe: Pictures. O director artístico do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, João Ribas, apresentou na sexta-feira a sua demissão porque "já não tinha condições para continuar à frente da instituição". No sábado, o Público escreveu que a demissão surgiu depois de a administração ter limitado a maiores de 18 anos uma parte da exposição dedicada ao fotógrafo norte-americano, comissariada por Ribas, e ter imposto a retirada de algumas obras com conteúdo sexualmente explícito.

"Não houve qualquer censura. O conselho de administração não aceita nem pactua com essas práticas", assegurou, esta quarta-feira, Ana Pinho, desmentindo o curador. "O próprio director do museu recomendou que a exposição tivesse um núcleo mais reservado no final do percurso", afirmou a responsável.

O conselho de administração não mandou retirar quaisquer obras", disse ainda a presidente da Fundação Serralves, falando sobre as 20 obras que faltam de um total de 179 inicialmente anunciadas. Foi uma "decisão exclusiva de João Ribas", atirou.

Esta declaração reiterou o comunicado emitido no sábado, pelo órgão que dirige a fundação. Nesse documento, a administração acrescentou que "desde o início a proposta da exposição foi apresentar as obras de cariz sexual explícito numa zona com acesso restrito", afirmando que considerou "que o público visitante deveria ser alertado para esse efeito, de acordo com a legislação em vigor".

Na segunda-feira, à entrada de uma das salas da exposição, lia-se o aviso: "Dado o carácter sexualmente explícito de obras expostas nesta área, o acesso à mesma é reservado a maiores de 18 anos e a menores acompanhados dos respectivos representantes legais".

Contudo, num primeiro alerta, afixado no mesmo local, no final da semana passada, estava escrito: "Alertamos para a dimensão provocatória e o carácter eventualmente chocante da sexualidade contida em algumas obras expostas. A admissão nesta sala está reservada a maiores de 18 anos".

Como a Inspecção Geral das Actividades Culturais (IGAC) indicou à agência Lusa, na segunda-feira, "as exposições de arte não carecem de classificação etária", ao contrário do que acontece com diversos "espectáculos de natureza artística" e "obras cinematográficas e audiovisuais".

A exposição, com fotografias de nus, flores, retractos de artistas como Patti Smith ou Iggy Pop, e imagens de cariz sexual, foi inaugurada na quinta-feira, em Serralves, no Porto.

A Fundação de Serralves considerou no domingo surpreendente o processo de contestação à presidente da instituição, Ana Pinho, e disse que motivos para a demissão da administração, como pediram três dezenas de manifestantes, no Porto, nesse mesmo dia.

"É uma total surpresa, e a manifestação é igualmente surpreendente", disse então à agência Lusa Isabel Pires de Lima, em representação do Conselho de Administração da fundação.

Isabel Pires de Lima, antiga ministra da Cultura, reforçou que a escolha das peças da exposição foi "inteiramente da autoria do João Ribas", que sabia desde o início que haveria, se necessário, zonas reservadas, como de resto aconteceu em muitos museus do mundo.

Desde a inauguração, até domingo, a exposição recebeu perto de 6 mil visitantes.





Com Lusa