Na Rota do Fresco: paredes que contam histórias do Alentejo

Ali, naquela vila onde em 1479 se celebrou o tratado que viria a inspirar o de Tordesilhas, que dividiu o mundo (metade para Espanha, a outra para Portugal), há uma novidade que se impõe, para lá de qualquer temática: a recuperação recente do Paço dos Henriques, que inclui um jardim decorado a conchas, e capela e sacristia forradas do mesmo, em padrões geométricos e pontualmente figuras - da cobra do Espírito Santo a um pássaro e, no tecto abobadado, um Sol em madrepérola.



A surpresa é grande. "O que faz aquela matéria-prima marítima ali, no árido interior do Alentejo?", perguntam os excursionistas, mais de 50, que vivem nas imediações mas mal conhecem aquele tesouro, durante décadas ao abandono. Logo vem a resposta: "Vem dos oceanos onde os portugueses andaram, na expansão. Este paço foi doado à família Henriques pela ajuda nas batalhas contra os espanhóis e a decoração vem dos gostos exóticos da época, o século XVII, e de D. Jorge Henriques, que era um homem viajado, apaixonado pelo Oriente."



Há mais para descobrir em Alcáçovas, nomeadamente a fábrica de chocalhos Pardalinho, que só em 2017, à boleia da sua classificação pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, vendeu mais de 16 mil exemplares deste artesanato único, ao serviço da criação de gado, mas para o qual "é preciso um ouvido musical, para acertar com as frequências e afinar o som do ferro e do latão fundidos", como explica Francisco Cardoso, enquanto molda mais um à martelada, no seu banco de chocalheiro, tesoura gigante de um lado, bigorna do outro, num trabalho manual que culmina no forno de soldadura, a 1.250 graus, e acaba ao pescoço dos animais.



É coisa singular, mas não a única alentejana a figurar no Património Imaterial da Humanidade. Ao almoço, em Cuba, entre a carne de alguidar e o arroz-doce da Taberna do Arrufa, restaurante trendy numa taberna restaurada, serve-se o cante de cinco rapazes, que bebericando ao balcão desatam a cantar - tal como acontece na Adega Velha, em Mourão, e noutras casas típicas, em que a tradição de as gentes unirem as vozes à refeição se mantém. A seguir há-de passar um talego - saco em tecido, como o que se usa para o pão - pelas mesas: cada um dá o que quer e pode pelo momento.



Ao fim da tarde, fala-se de outra candidatura alentejana (ainda por aprovar) a Património Imaterial: a do vinho de talha, processo de vinificação inventado pelos romanos, em que as uvas, depois de esmagadas, fermentam em grandes vasilhas de barro, que perdura na região. Não por acaso, é nas ruínas romanas de São Cucufate, no concelho de Vidigueira - onde houve um convento e hoje resiste uma ermida recheada de frescos -, que o assunto vem à baila, enquanto se bebe um copo de Antão Vaz, casta autóctone branca, que é ex-líbris da terra.

Ali, além de uma vila pronta a visitar, com edifícios, banhos públicos, cisternas e escadarias com dois mil anos, deixaram esta técnica, hoje protagonista de qualquer circuito enoturístico na região, em herdades como a do Rocim, em Cuba, do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, ou dos Outeiros Altos e da família Honrado, em Vila de Frades (vizinha de Vidigueira).



Alvito, berço da rota

No concelho, de obrigatórias pela imponência dos tectos abobadados tatuados a frescos são a ermida de Santa Águeda (na freguesia de Vila Nova de Baronia) e a igreja de São Sebastião, a incluir a temática recorrente do barroco alentejano, os anjos músicos, mas é na igreja matriz de Alvito - irmã da de Viana do Alentejo (também assinada pelos arquitectos Francisco e Diogo de Arruda - "que está a pintura na origem da Rota do Fresco", como conta Catarina Valença. Não são "uns gatafunhos na parede, embora pareça, muito devido a ter sido feita em técnica mista, ou seja, a fresco e a seco". Data de finais do século XV e é a pintura mural mais antiga, já encontrada, do vasto núcleo alentejano, o maior do País, distribuído por 15 concelhos, e chegou aos nossos dias porque esteve escondida - logo protegida -, desde o século XVII, por um imponente altar, dedicado aos mesmos santos, mas com uma forma de devoção mais recente.



Catarina aproveita para afagar o ego aos alentejanos: "Este é um exemplo maior da inteligência na gestão de recursos. Além de tirarem os pigmentos para as pinturas da natureza, das plantas e flores da região, ao longo dos séculos fizeram esta coisa prodigiosa de deixar intacto algum património. Como custava dinheiro, na altura não se caiou por cima da pintura. Para quê, se ia levar com o altar de talha à frente? É por isso que ela aqui está."

Outro ex-líbris da rota é a igreja da Misericórdia de Vila Ruiva, com panos de abóbadas pintados, a reproduzir cenas da vida de Cristo, mais recentes, porém, do que os da vizinha ermida da Senhora da Represa, local de romaria do século XV.



É, no entanto, na remodelada igreja de São Luís, em Faro do Alentejo, também no concelho de Cuba, que Catarina Valença saca de esboços de santos em papel vegetal, frasquinhos de pigmentos e estranhos pincéis, de pano em vez de pêlo, e os distribui. A ideia é explicar como se faz a pintura a fresco, defronte de um mural com São Tiago e uns "gémeos" São Romão e São Mateus, com a mesma cara e os mesmos pés errados, de seis dedos, "porque vieram do mesmo molde, coisa que os pintores, à época trabalhadores à jorna como quaisquer outros, começaram a usar para tornar o trabalho mais rápido, o que era desejável porque a base de cal e areia do rio secava depressa". Lembra-se de um anjo de Évora, como exemplo, enquanto as crianças, de pincéis em riste, ajudam na explicação - garantida em todas as visitas da rota, que se podem marcar de véspera - e os adultos pasmam com a historiadora, a citar termos italianos, como ariccio e intonaco, para nomear cada camada de tinta.



São Pedro a olhar Portel

A visita não fica completa sem um pulo ao concelho de Portel e à recém-restaurada ermida de São Faraústo de Oriola, na herdade de Vale Figueira, propriedade privada da família Freixial, que do seu bolso pagou as obras, abrindo as portas aos visitantes para mostrar os frescos do século XVII que revestem a sua capela e tectos abobadados. Falta saber se há mais, trabalho orçamentado em 15 mil euros.



Daí a Portel é outro pulo, com o castelo do século XIII como cartão-de-visita de quem lá chega e a serra, sobranceira, do lado oposto. A ela subimos para descobrir, no cimo, dois templos (de romaria constante, mas sobretudo na Páscoa) dedicados a São Pedro: o original, quatrocentista, literalmente montado num rochedo, e uma remodelada ermida, que já foi palco de conferências e está pronta para concertos, datada de 1624. Na cúpula da sua capela-mor, com um São Pedro ao centro, cintilam frescos do século XVIII, "semelhantes - diz Catarina - ao registo que se encontra em Évora". Que tal seguir para lá?

Têm mais de 200, 300, 400 anos, aos quais resistiram sob outras camadas de tinta ou por baixo de altares de talha, as pinturas murais das igrejas, capelas e ermidas alentejanas que fazem parte da Rota do Fresco, um circuito turístico inaugurado em 1998. No seu 20º aniversário, a empresa Spira, que se dedica à revitalização do património, juntou gente que ali vive num longo périplo pelo património - e atambém foi. A conclusão é de que o trabalho está longe de estar acabado.O mais certo é haver muitas outras pinturas com séculos por baixo das paredes rebocadas e caiadas das igrejas, que ainda ninguém desvendou talvez por não terem o glamour que exibem em Itália, onde no Renascimento já era usado lápis-lazúli e havia dinheiro (que no Alentejo sempre escasseou) para pagar a perfeição da empreitada.É por isso que, em muitas destas pinturas, pouco mais subsiste além dos contornos principais das figuras, em detalhado traço preto: o resto, nomeadamente cores, era muitas vezes colocado a posteriori, sem seguir a mesma laboriosa técnica, que implica desenhar e pintar depressa, por secções (de cima para baixo, da direita para a esquerda, em andaimes), enquanto a mistura de cal e areia, na base da parede, não seca. É verdade que, em superfície seca, se pode fazer belas composições, que brilham mais do que os frescos, por definição baços (e sem o impacto dos azulejos, por exemplo), mas também é certo que não duram - e os alentejanos do passado quiseram fazer eternas as expressões da sua fé: cada painel é uma homenagem, paga pelos fiéis, que se juntavam para financiar a obra, ao santo de sua devoção.O passeio arranca em Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo. Há lá pinturas murais, na ermida de São Pedro, mas não é o que Catarina Valença, historiadora de arte que se dedica ao assunto há mais de duas décadas, quer mostrar a quem se inscreveu gratuitamente na celebração dos 20 anos da Rota do Fresco no Alentejo, fundada em 1998 com o objectivo de "investigar e recuperar, mas também de aproximar o património do povo que ali mora, afinal o seu dono, por pleno direito".