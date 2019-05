Musical à Praga em tom revisteiro no São Luiz

O teatro praga foi desafiado pela direção do São Luiz para criar uma peça que celebrasse os seus 125 anos (que se assinalam em 2019) e o resultado é Xtròrdinário!, um musical que revisita episódios da História real do teatro, num tom que vai do cabaré à opereta. Porém, "como a revista é a grande tradição portuguesa no que toca a teatro musical", há também elementos dela, como revelou àPedro Penim, coautor e ator do espetáculo, referindo-se "ao tipo de humor, à forma fragmentária e ao modo como ecoa a atualidade política".Não por acaso, José Raposo, experiente no género e um dos intérpretes da homenagem à revista do Teatro Praga, Tropa Fandanga (2015), lidera o elenco, que inclui ainda, entre outros, André e. Teodósio, Cláudia Jardim, Joana Barrios, Jenny Larrue, banda ao vivo e os Fado Bicha – que tanto interpretam fados clássicos com letras queer, como é seu apanágio, como dão voz a canções de época, ligadas ao São Luiz, "desde sempre um oásis de diversidade em Lisboa", segundo Penim.É por isso que o protagonista da peça "é o próprio teatro, as suas várias fases, o seu transformismo – de símbolo das grandes vedetas a vítima de incêndio e palco de festivais da canção.