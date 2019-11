Moses Sumney vai voltar aos discos em 2020 com um álbum duplo chamado græ. O músico decidiu que irá lançar o trabalho em duas partes, uma primeira que será lançada em fevereiro de 2020 e apenas em formato digital e uma segunda que contará também com uma edição física a 15 de maio do próximo ano.O músico tornou-se conhecido depois do lançamento do disco de estreia, o muito aclamado pela crítica Aromanticism, um disco onde Sumney demonstrava uma grande delicadeza nos arranjos e na forma de cantar.Entre as faixas anunciadas para o disco estão duas canções com títulos já utilizados no disco Nevermind dos Nirvana (editado no ano em que nasceu Sumney): "In Bloom" e "Polly". Não há indicações se serão versões dos temas da banda de Seattle.O single de avançao para o disco, editado esta quinta-feira, demonstra uma subtileza menor e um som mais cheio e ritmado do que aquele que se podia ouvir em Aromanticism. O vídeo que acompanha o single foi realizado pelo próprio músico de 28 anos e da Carolina do Norte.Em 2018 Moses Sumney editou dois EPs: Black In Deep Red, 2014 e Make Out in My Car: Chameleon Suite, onde chamou Sufjan Stevens e James Blake para fazer mixagens/reinterpretações da canção presente no disco Aromanticism.O disco será editado através da editora Jagjaguwar.