Mónica Calle no Mise en Scène, para 15 de cada vez

Chama-se Rosa Crucificação e parte precisamente da trilogia homónima de Henry Miller (composta pelos romances Sexus, Plexus e Nexus, que cruzam quotidiano e sexo com ideias polémicas sobre as relações pessoais e o mundo), o novo solo da encenadora e atriz Mónica Calle, fundadora da Casa Conveniente (que se mudou do Cais do Sodré para Chelas quando o glamour pintou a R. Nova do Carvalho de cor-de-rosa).Em estreia esta quinta-feira, 24 de janeiro, no clube noturno Mise en Scène, em Lisboa, com sessões às 19h30 e 21h30 até 7 de fevereiro, o trabalho dá continuidade ao seu teatro íntimo, onde o corpo e a nudez, a par das palavras, reforçam a autenticidade da sua performance, agora para 15 pessoas de cada vez, depois de Calle ter testado o conceito em sessões contínuas para uma só, na casa de banho do polo cultural Gaivotas 6.