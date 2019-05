O Model 3 standard, que tem 415 km de autonomia e velocidade máxima de 225 km/h, custa €48.900 Foto: D.R

O teto solar panorâmico é comum ao Model 3 e ao Y, tal como os interiores minimalistas e o tablet horizontal Foto: D.R

Aqui temos um Model Y, que é 10% mais alto e mais comprido que o 3. Chegará a Portugal em 2022 Foto: D.R

As instruções eram claras: feito o check-in no hotel, em Los Angeles, podíamos aproveitar as duas horas que faltavam até à apresentação do Model Y - o crossover entre um SUV e um compacto que a Tesla vai pôr nas estradas americanas no segundo semestre de 2020 e nas portuguesas no início de 2022 - para descansar ou para dar umas voltas no novo Model 3.Com Venice Beach a menos de meia hora, recuperar do jet lag estava longe de ser prioritário. Até porque estávamos em março, os primeiros Model 3 haviam chegado à Europa apenas em fevereiro e, de pronto, revolucionado o mercado. A escolha era evidente.Quantas unidades cada modelo vende em Portugal é informação que a Tesla guarda para si. Mas sabe-se (pela Associação Automóvel de Portugal) que em janeiro houve 15 Teslas novos a circular em Portugal e que em fevereiro, quando o Model 3 começou a ser comercializado, foram 124 e em março 355. E no resto da Europa também foi assim.Segundo a consultora Jato Dynamics, o Model 3 não foi apenas o carro elétrico mais vendido no Velho Continente em março (15.755 novas matrículas) como, e de forma surpreendente, foi a berlina premium mais vendida: significa isto que houve mais pessoas a saírem de stands ao volante de um Model 3 do que de um Mercedes Classe C, Audi A4 ou BMW Série 3.Na verdade, o mistério do sucesso do Model 3 não é, viemos a descobrir, mistério algum. Surpreendente no sucesso deste carro, que é menos dispendioso e mais pequeno do que o seu irmão mais velho Model S (essas eram as críticas mais estridentes), é apenas a rapidez com que aconteceu.Já no parque as surpresas surgiram quando menos se esperava, com o destrancar do carro a revelar-se um obstáculo embaraçoso. Ao contrário do Model S, que tem uma chave física com sensores de proximidade que destrancam as portas quando o condutor se aproxima, no 3 essas funções são executadas pelo telemóvel do dono. Ora, quem conduza um emprestado tem de se desenrascar com a chave substituta, um cartão magnético. Problema: não se avistam ranhuras. Solução, depois de várias tentativas: encostar o cartão à coluna da porta…No lugar do condutor surge uma sensação familiar, que já aparecera quando testámos o S e que é estar dentro de um iPhone com rodas, com tudo o que esta analogia acarreta: overdose de tecnologia, interiores minimalistas e materiais de construção de alta qualidade agradáveis à vista e ao toque - e, ao mesmo tempo, a sensação de irmos ao volante de um superdesportivo, ainda que as ruas largas e congestionadas de Los Angeles não forneçam o cenário ideal para testar a aceleração dos 0 aos 100 em 3,4 segundos e os 261 km/h de velocidade de ponta da versão Performance (€69.700).Em relação ao tablier, o painel de instrumentos e as dezenas de botões tão habituais neste segmento estão concentrados num ecrã tátil de 15,4' colocado ao centro em posição vertical (no S é horizontal). Só dois botões no volante e um na porta - que serve para a abrir - se vislumbram.Basta carregar no manípulo por trás do volante duas vezes para baixo para ativar o Auto Pilot, que é opcional e custa €6.500. Ainda não é este o sistema de condução autónoma que vai levar motoristas a inscreverem-se no centro de emprego, mas já dá para tirar as mãos do volante e os pés dos pedais e confiar que o Tesla não saia da faixa de condução.O Auto Pilot totalmente autónomo continua em desenvolvimento. Embora os Model 3 já tenham hardware preparado para essa realidade, falta apurar o software. Quando estiver pronto, converter o carro num que leve as crianças à escola sem supervisão parental estará à distância de uma simples atualização de software.E aí, quando esse momento chegar, tudo mudará para a Tesla. É que o seu CEO, Elon Musk, não quer apenas vender carros mas competir com a Uber. A ideia é que os donos possam rentabilizar o seu investimento aproveitando o tempo em que não estão a usar os carros para os disponibilizarem no transporte de passageiros - sem motorista, claro. Não foi por acaso que Musk revelou em abril a finalidade da câmara frontal nos espelhos retrovisores do Model 3. "Não é para ser usada agora, mas para quando começarmos a competir com a Uber." Porque se algum passageiro causar estragos, vai ficar tudo gravado.Quanto ao Model Y, depois de uma apresentação com pompa e circunstância lá demos uma volta ao quarteirão, mas no lugar do passageiro, enquanto um condutor profissional nos explicava as diferenças deste para o Model 3, que são poucas: é cerca de 10% mais comprido e mais alto, no resto é igual. Para conduzirmos o Y em Portugal teremos de esperar por 2022, se é que até lá o Auto Pilot não atinge o ponto de rebuçado e só nos reste recostar na cadeira a ver a paisagem mudar.