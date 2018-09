Milhões de Festa, a cada um a sua

As expressões nas caras e cansaço acumulado nas pernas não dariam para menos: o dia a seguir é sempre o pior, e as malas às costas e horas de viagem o necessário preço a pagar pelos dias passados à margem de preocupações e afazeres. Mas finais de festival são também tempos de reflexão, a altura de processar o que se viveu intensamente nos dias anteriores e estabelecer, de uma maneira ou de outra, o que significou para nós. E no caso do Milhões de Festa, sediado pelo nono ano consecutivo em Barcelos, a impressão que fica é que todas as peças vão caindo, lenta mas certamente, no seu devido lugar.



A fidelidade do seu público, por exemplo, não se deve só à notável ambição do cartaz, ano após ano dedicado a procurar novas formas de desafiar melómanos e curiosos em igual medida. O Milhões conhece o público que tem, e por isso mesmo equilibra, muito a seu proveito, simplicidade e conforto na sua logística quotidiana: integrando o património histórico e arquitectónico barcelense no seu roteiro, navegando na simpatia nortenha e cooptando as delícias da culinária minhota - das delícias caseiras às soluções prácticas que a correria de festival exige (ainda sonhamos com as sandes de rojão servidas no recinto).





E mesmo o campismo, esse anunciado suplício sempre que se fala de música ao vivo, reveste-se dessa aura: no parque municipal da cidade, o chão de relva aparada e a sombra das árvores (para quem chega cedo) são complementados por casas de banho e balneários do pavilhão de hóquei da cidade, a cujos frquentadores se pede compreensão pela pontual sobrelotação.É claro que grande parte do público prefere passar as tardes na Piscina Municipal de Barcelos (vulgo Palco Piscina), que ganha nesta altura contornos paradisíacos (o calor de Setembro ajuda) e sedia a sua quota parte de belos concertos. A partir da água pôde-se ouvir, nesta última fase de Milhões de Festa, o stoner psicadélico dos mexicanos Tajak com o sol das 15h, o krautrock de improvisação de Pharaoh Overlord , da Finlândia, à luz das 17h e, antes do adeus forçado para as tendas, o brasileiro Johnny Hooker entrevistado esta semana pela SÁBADO), uma das estrelas do último dia cuja pop só pecou por curta e tardia - apaixonada, eloquente e impecavelmente executada, combinou na perfeição com a frescura da água e os últimos raios de sol do dia.É também por momentos destes que se vai ao Milhões de Festa. Como, mais tarde nesse mesmo dia, a performance art de UKAEA ou a discoteca silenciosa Anadolu Ekspres (em headphones) viriam a provar, é um festival que encontra adesão e receptividade na exploração de novas formas de se fazer espectáculo e, no processo, de testar limites sonoros. Os actos electrónicos dos últimos dias ilustram-no na perfeição: os produtores Gazelle Twin The Bug , este último acompanhado da rapper Miss Red , fizeram o maior furor do lado digital do espectro musical do Milhões, ao passo que a dupla alemã Mouse on Mars canalizou o seu IDM alienígena para uma festa digna de nota.E se restavam ainda dúvidas de que é um dos mais eclécticos festivais portugueses em actividade, os cabeças de cartaz trataram de as dissipar. Até porque é difícil conceber duas sonoridades mais díspares do que o doom metal dos britânicos Electric Wizard e o funaná caboverdiano dos Tubarões (igualmente distantes, eles próprios, da electrónica futurista de Squarepusher , a outra principal atracção do festival). E no entanto, cada um da sua maneira, lograram deixar a sua marca nesta edição: os primeiros, pelas suas abrasivas paredes de som e visuais satânicos, uma das mais célebres e brutais experiências à disposição dentro do género do metal; e os segundos, se não pela clara habilidade e décadas de experiência a fazer o que melhor sabem, por acolherem uma das mais surpreendentes mesclas de sons de África e do mundo - um espectáculo que dificilmente ficaria mal seja onde for, e que certamente não destoou do clima de festa e descoberta musical da última noite de Barcelos.Acrescente-se ao cenário o afrojazz de inclinações latinas de Nubya Garcia (outro dos momentos deslumbrantes do Milhões) e a world music exploratória de The Heliocentrics , e o resultado é um festival que, ainda de tamanho, recursos e visibilidade limitada, teimará em manter a reputação de Meca da música alternativa - pelo menos enquanto dela houver para descobrir.