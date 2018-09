Milhões de Festa - Capítulo III

Do concerto dos The Heliocentrics fica a memória de um colectivo sólido, capaz de uma

interacção fantástica sem que com isso tivessem de derreter-se em "obrigados".

Musicalmente, foram avassaladores e nem o Adolfo Luxúria Canibal se coibiu de abanar a anca

– mesmo que em local mais recatado. Dos Mouse on Mars ficou apenas a impressão de que se

dedicavam a uma electrónica pouco orgânica mas talvez tenham sido prejudicado pelo barulho

das bolas de matraquilhos. A vingança serve-se fria, tal como a música dos Mouse on Mars.



Chegada a vez dos Tubarões, uma advertência, feita pelo vocalista do colectivo cabo-verdiano:

"vamos partir a louça toda". E partiram. Não houve um único pé no chão, uma anca que não

abanasse, uma mãozinha que não acompanhasse o ritmo da música. Final de festa, claramente

final de festa para toda a gente, ainda que não fossem milhões.

Em modo saudosista, enquanto abandonava o recinto lembrei-me que há pessoas que nem

sequer sabem que devem pedir desculpa. E são tão más como aquelas que estão sempre à

espera que lhes peçam desculpa.

Porque já não aguentava mais bifanas, a ideia era ir a um restaurante e comer uma refeiçãodecente. Ao fim de alguns minutos e muita atrapalhação do pessoal do restaurante (que, emdia de ponta, servem à volta de 10 refeições) lá se conseguiu uma mesa e fez-se o pedido nosseguintes moldes: " o que for mais rápido, por favor".Na mesa ao lado, os elementos dos finlandeses Circle. Era estranho ver aquelas figurasenormes, sentados, relaxados, a beber um bom vinho e a fazer uma refeição tranquila. No fim,quando pagaram demonstraram uma simpatia extrema com o empregado que os serviu edistribuíram sorrisos. Lembrei-me outra vez da Maiju que, sabe-se lá porquê, gosta de conchase pedras bonitas. Talvez por isso, durante três dias na praia, se tenha dedicado à tarefa delevar consigo todas as conchas que encontrasse e que tivessem feitios, formas ou coresdiferentes. Nesse momento tão simples, ela também distribuía sorrisos pelas pessoas quepassavam enquanto prosseguia a missão de esvaziar a praia de qualquer ex-receptáculo demoluscos. Os finlandeses têm a sua graça.Ainda assim, antes do jantar, a grande desilusão do festival. Um ligeiro atraso, uma chegada aorecinto apressada para descobrir que o concerto do Johnny Hooker era, afinal, num localsurpresa. Fiquei surpreendido e foi surpreendido que fui às bilheteiras perguntar onde era aactuação do cantor brasileiro. Era nas piscinas. Obrigado. Surpreendentemente, cheguei atempo de ouvir a última música.