Milhões de Festa - Capítulo II

Nubya Garcia foi a artista mais aclamada do dia e a que mereceu um público mais concentrado e dedicado a apreciar um dos grandes nomes do afrojazz contemporâneo. Gazelle Twin só cativou os fãs irredutíveis e um ou outro curioso com uma pose pedante. Para mim, foi a hora certa para levar uma abada nos "matrecos" (nunca joguem matraquilhos com uma miúda da margem sul). Bala é o que é: punk rock galego, pesado e estridente (continuei a perder jogos atrás de jogos e a meter moedas sucessivamente).



Antes que o meu mau perder viesse ao de cima e a vergonha me consumisse refugiei-me no

meio da multidão para assistir ao concerto dos Electric Wizard (supostamente são uma espécie de descendentes dos Black Sabbath; bom para eles). Vi muita guedelha mas nem um

headbanging…o que é que se passa com esta nova geração de metaleiros?



O Chico continua chateado porque, há 8 anos, ninguém quis ver os The Fall e, de alguma

forma, culpa-me por nunca os ter visto ao vivo. Mandei-lhe uma mensagem a dizer que ia

gostar dos Wamduscher e dos Wwwater. Depois disso apercebi-me que, tal como ontem achei

que havia pessoas que não sabem pedir desculpa, hoje também constatei que há pessoas que

não sabem esperar por uma desculpa.

Todos deram uma desculpa diferente para não vir ao Milhões. Para o Miguel, era o Motel X,para o outro Miguel era o cão, para o Porfírio e para o Chico o assunto era mais sério e tinha aver com obrigações parentais. Mais recorrente do que pessoas que não sabem pedir desculpasão pessoas que não sabem arranjar uma boa desculpa (o que não é o caso dos amigosprogenitores). Já a Maiju foi cruel e nordicamente honesta: viria se não tivesse arranjasseoutro programa.A propósito disso, uma das coisas que despertou a minha atenção, naqueles dias em que já me preparava para a solidão do Milhões, foi a forma como as pessoas nos olhavam na rua. Asmulheres olhavam-me como se eu, de repente, tivesse passado a ser o moreno mais apetecível da península ibérica; já os homens oscilavam entre uma admiração profunda e um desdém evidente (como quem pensa: se este gajo sacou esta loira matulona, eu também consigo). No extremo oposto, as mulheres olhavam para a Maiju como uma espécie de rameira nórdica que tinha vindo roubar o último espécimen lusitano; a forma como os homens a olhavam…bem, essa forma é demasiado constrangedora para adjectivar.Comparado com o dia anterior, o recinto do Milhões (a utilização deste vocábulo continua aparecer-me claramente abusiva) estava muito mais composto, a roçar umas boas centenas. Na noite de sábado também já se viam alguns transeuntes com t-shirts alusivas a bandas; aexplicação é bastante simples: um ou outro metaleiro mais entusiasta que não se coibiu demostrar a sua filiação musical. Os cabelos compridos também abundavam (mas à séria e nãocomo os já costumeiros "man buns"). Se Wwwater já prometia ser um dos pontos altos danoite, a promessa foi cumprida na totalidade. Foi daqueles concertos em que o palco principaldo Milhões – e sem qualquer desprimor – pareceu pequeno para tanto talento: CharlotteAdigéry não é um animal em palco; é uma besta sedutora com uma voz eclética capaz deencher Barcelos e envolve-la na sua totalidade. Graças a Adigéry houve direito a uma superbolha numa noite de sábado que, ao início, asseverava ser como outra qualquer.