Milhões de Festa - Capítulo I

A viagem de Lisboa foi estupidamente rápida. No caminho, ouvi repetida e consecutivamente "I love You Honeybear", de Father John Misty. A propósito disso, esta foi a única canção que fez a Maiju sorrir uns dias antes. Não porque houvesse qualquer tipo de cumplicidade na partilha dessa música mas tão-só porque, de manhã, quando acordei e pus a música a tocar, ela disse-me no seu inglês maquinal "So…this was the song you were listening on repeat all night?". E era…



A Maiju não é muito ligada a essa coisa da música. Depois de ter visto a actuação dos Circle, banda finlandesa que se dedica a um metal proto sinfónico e momentos krautrock, acho que percebo porquê. Não que não tenham sido tecnicamente irrepreensíveis – porque foram – mas tudo parecia meticulosamente ensaiado e sem grande espaço para improviso. Era o que era. Lembro-me de, uns dias antes, a Maiju me ter dito que, de acordo com os padrões finlandeses, ela era sensível. Confesso que a única vez que a vi emocionar-se foi quando jantámos uma caldeirada de marisco.



O prémio de concerto menos profissional da noite foi para Lena d’Água e Primeira Dama com Banda Xita. A culpa pode até ter sido da organização porque, aparentemente, esqueceu-se de avisar os artistas que não estávamos num baile de liceu onde podemos conversar à vontadinha como se conhecêssemos todas as pessoas na audiência. Ainda assim, apesar dessa infantilidade constrangedora, a verdade é que Lena d’Água continua a cantar divinalmente, mesmo com uma presença em palco um pouco mais apagada.



Krake Ensemble excedeu as expectativas e, apesar de na audiência estarem pouco mais do que 30 pessoas, sentiu-se uma comunhão entre quem queria, de facto, ali estar e a forma como a banda ia tecendo composições apelativas e envolventes.



A surpresa da noite – e que "concertaço" (atenção que esta palavra deve ser usada com parcimónia!) – foram os Warmduscher. Não é por acaso que a banda tem a sua origem num improviso de uma noite numa festa de ano novo: o espírito é lascivo e a atitude é acentuadamente provocadora. No meio do deboche musical deixaram espaço para dançar, rir e beber. Beber bastante que o concerto merecia. A não perder nas próximas visitas a Portugal.



Depois dos Warmduscher a noite estava feita. Amanhã há mais. Tempo ainda para uma constatação, a caminho do hotel: às vezes, há pessoas que não sabem mesmo pedir desculpa.

A primeira vez que quase vim ao Milhões de Festa foi no ano em que os The Fall actuaram. Tudo coincidiu com o enfado do Chico que, solteiro à data e sem planos para um fim-de-semana qualquer em Julho, acabou por convidar-me para ir com ele até Barcelos. Declinei o convite, apesar de nem estar assim tão longe. Na altura, uma semana na Galiza parecia-me – e, à data, sem dúvida que era – um melhor plano. Depois disso ainda houve mais uns ameaços mas a coisa nunca se concretizou.Este ano preparei as coisas antecipadamente: tirei férias, convidei perto de uma dezena de amigos para nos juntarmos nesta celebração musical (que em meados de Julho acharam a ideia fantástica e garantiram a sua presença), e tal como seria de esperar, aqui estou, uma vez mais, sozinho. Mas é precisamente nestes momentos que procuramos valorizar e encontrar conforto em lugares comuns como: "bom…mais vale só do que mal acompanhado".