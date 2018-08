Michael Jackson participou mesmo nos Simpsons

No primeiro episódio da terceira temporada da série de animação Os Simpsons, emitido pela primeira vez a 19 de Setembro de 1991, surge uma personagem que é o companheiro de Homer num quarto de um hospital psiquiátrico. O homem diz ser Michael Jackson (e pela voz, ninguém diria o contrário, apesar do seu aspecto ter pouca ligação com o do cantor - e não nos referimos apenas à cor amarela da sua pele). A personagem, que depois afirma ser na verdade Leon Kompowsky, é instrumental na reconciliação entre Bart e Lisa, ao ajudar o filho mais velho dos Simpsons a compor e cantar uma canção para a sua irmã.Nos créditos do episódio, a voz de Jackson é atribuída a John Jay Smith, um suposto imitador do cantor. Mas de acordo com o criador da série, Matt Groening, a voz pertencia mesmo ao cantor (excepto a parte cantada do episódio). A revelação foi feita por Groening no programa australiano The Week.Groening conta que uma noite recebeu uma chamada e que do outro lado a pessoa afirmava ser Michael Jackon. O produtor não acreditou a princípio, mas acabou por confirmar que era mesmo o músico e que este desejava participar na série, porque a adorava.

"Ele não queria ser creditado - tinha um acordo com a editora dele, ou assim - pelo que se arranjou um cantor que soava igual a ele", contou Groening ao programa de televisão australiano, explicando que em todas as partes cantadas foi o imitador Kipp Lennon a gravar.

Michael Jackson "ficou no estúdio, a observar esse tipo, que estava tão nervoso por ter de soar a ele, e riu-se", contou ainda Groening.