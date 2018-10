Mark Knopfler dá concerto em Lisboa no próximo ano

"As minhas músicas são feitas para serem tocadas ao vivo. Eu adoro todo o processo de escrevê-las sozinho e depois gravá-las com a banda, mas no final, a melhor parte é tocá-las ao vivo. Gosto de todo este circo, viajar de cidade em cidade e interagir com os grupos de fãs, é um verdadeiro prazer. Estou ansioso por esta digressão", afirma o músico.



Segundo a promotora Everything is new, o músico britânico gravou "Down The Road Wherever" no seu estúdio em Londres, British Grove, e apresenta-se em digressão com a banda de dez elementos, que o tem acompanhado ao longo das últimas duas décadas: Guy Fletcher (teclados), Richard Bennett (guitarra), Jim Cox (piano), Mike McGoldrick (apito e flauta), John McCusker (violino e citerna), Glenn Worf (baixo), Danny Cummings (percussão) e Ian Thomas (bateria).



A digressão contará ainda com dois novos elementos, Graeme Blebins (saxofone) e Tom Walsh (trompete).



"Down The Road Wherever" apresentará 14 novas canções de Knopfler, inspiradas em temas tão diversos como os primeiros dias em Deptford com Dire Straits, um fã de futebol perdido numa cidade estranha, a compulsão de um músico a pedir boleia para casa no meio da neve e um homem sem tempo no seu café local.

O guitarrista britânico Mark Knopfler , antigo membro da banda Dire Straits , vai actuar na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de Abril, no âmbito da digressão "Down the road wherever", foi hoje anunciado.A digressão mundial começa em Abril de 2019, em Barcelona, e termina em Julho, em Verona. Antes disso, o músico e a sua banda passam por Portugal, onde os bilhetes serão postos à venda a partir de dia 3 de Novembro, com preços que vão dos 32 aos 120 euros, segundo a promotora."Down The Road Wherever" é o novo álbum de Mark Knopfler, a ser lançado no dia 16 de Novembro, que sempre considerou a digressão como parte integrante do processo de lançamento de um álbum, que vai desde a composição à gravação, terminando na estrada, com as novas e antigas canções.