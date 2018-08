Marilyn Manson desmaia durante concerto no Texas

O músico norte-americano só cantou cinco músicas antes de se sentir mal e cancelar o concerto.

Marilyn Manson desmaiou durante um concerto em Houston, Texas, no passado domingo. Logo no início do espectáculo, o músico disse ao público que tinha sido "envenenado pelo calor" e durante o seu cover de Sweet Dreams (Are Made Of This) dos Eurythmics e um dos seus maiores sucessos, o cantor perdeu os sentidos e teve de ser retirado do palco.



Manson ainda voltou para o palco e cantou o tema Antichrist Superstar, mas acabou por cancelar o espectáculo por não se se sentir bem. O concerto durou perto de uma hora e só teve cinco músicas.

Rob Zombie, em digressão com o músico norte-americano, contou mais tarde que "O meu querido amigo Manson está a sentir um pouco em baixo. Ele está provavelmente no autocarro [da tour] a sentir-se horrivelmente. Preciso de um parceiro para a próxima música para conseguirmos cantá-la muito alto e fazê-lo sentir melhor."

Marilyn Manson e Rob Zombie estão na digressão conjunta Twins of Evil: The Second Coming nos EUA.