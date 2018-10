Maria Mergulhão apresenta nova exposição no Espaço Santa Catarina

A jovem artista portuguesa Maria Mergulhão vai voltar a Lisboa para apresentar o seu mais recente trabalho: "Hello My____ (2018)", um conjunto de pinturas em quadros com tamanhos grandes em tinta acrílica e spray no Espaço Santa Catarina entre os dias 9 a 22 de Novembro.

A exposição, com curadoria de Pilar Souza, pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, entre as 14h e as 20h.

As pinturas e outros trabalhos artísticos, elaborados num espaço de um ano, concentram "cores gritantes e revelam palavras ou frases obsessivas e confessionais", como exageros - "I Am Very Queer" – ou repetições - "Feminism, Feminism, Feminism, Feminism" -, com o objectivo de trazer para o espaço público debates sobre temas que pertencem a todos, mostrando a "mutabilidade e transparência de qualquer relação humana e da própria identidade".

O próprio título da obra, "Hello My____ (2018)", é um convite ao público, para completar como lhe melhor aprouver: "Hello my friend/ Hello my lover/ Hello my follower...", pretendendo demonstrar assim "a permeabilidade de qualquer relação, incluindo a da nossa própria identidade".

A artista plástica, nascida em 1993, estudou na na University for Creative Arts em Londres e no ano seguinte iniciou os seus estudos na Fine Art na Universidade Goldsmiths University of London, onde se concentrou particularmente em Queer Theory e Feminismo e começou a interessar-se por arte contemporânea, poesia e spoken-word. Após a sua graduação em 2016, mudou-se para Cascais, vila onde teu o seu próprio estúdio.