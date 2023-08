As quintas onde pode fazer vindimas e enoturismo em setembro

Com a chegada da época das colheitas, multiplicam-se as experiências de vindima por todo o País. Saiba onde desfrutar do processo de criação de vinho, da apanha da uva até ao último trago.

Uma das consequências nefastas das alterações climáticas (no mundo do vinho, há muitas a registar) é que o aumento das temperaturas leva a que as vindimas comecem mais cedo no ano: historicamente, o mês da colheita sempre foi setembro, mas cada vez mais as uvas tendem a atingir o seu ponto de maturação em agosto e, em países mais quentes, em que, para estes efeitos pelo menos, se inclui Portugal, mesmo no final de julho. Para alguns produtores, isto significa que, quando chega setembro, já a vindima vai no fim.