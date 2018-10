Mallu Magalhães: "Quem foi o louco que marcou esse show?"

É o oposto do seu verso "a felicidade está nos micro-segundos". Vão ser emoções fortes em grande escala.

É. É um encontro da simplicidade com uma dimensão grande, e eu gosto: amplifica o conceito. Uma sensação bonita e positiva é amplificada para o tamanho do lugar.



Como vê este disco nos seus 11 anos de carreira? Um corte com o que tinha feito?

Talvez. Tem muito a ver com o dia-a-dia mesmo. O Gigi é para a minha mãe, o Casa Pronta é para a Luísa [filha] e para o Marcelo [Camelo, músico e marido] tem muitas... É um disco do dia-a-dia e do amor.



São temas para ficar ou já está noutra?

Para ser sincera, depois desses shows pretendo passar um tempo mais calmo, não sei quando vou voltar a fazer show. Estou muito cansada, a tournée foi muito intensa e gerir isso com a maternidade ainda mais. E agora vou também fazer um curso.



Vai ser um curso de quê?

Inovação e moda. Sempre quis fazer um curso superior, mas nunca tive oportunidade - comecei a trabalhar cedo. Encontrei esse curso na Internet e liguei a pedir informações. Me disseram que podia ir lá para uma entrevista. Agendei, mas só queria saber horários e assim. Meia hora depois, a coordenadora disse: "Vamos encerrar, mas você está elegível." Fiquei tão feliz por ser aprovada que me inscrevi logo [ri-se].



Já tinha pensado trabalhar em design?

Aos 17, 18 anos, fiz um curso de modelista onde aprendi a manusear uma máquina de costura industrial. Era uma coisa bem específica, um curso técnico, e a intenção era ter um ofício que pudesse sustentar-me, caso a música não resultasse. Agora sinto que devo dar vazão a esses outros interesses e este é um bom momento, porque já tenho uma carreira mais ou menos estável na música, estou com saúde e está tudo certo.



Ter uma filha alterou-lhe muito a vida?

A presença da Luísa mudou tudo: a questão não é só a criança, é a estrutura que você tem de organizar em volta. A criança precisa de pouco, mas por sermos esse ser social temos milhares de regras e coisas que a gente quer cumprir. Há que fazer as coisas com leveza e tentar o melhor, o pior que pode acontecer é não dar para fazer o curso ou ter de me dedicar menos à música. Mas a maternidade nunca foi um impedimento para nada, simplesmente conduzo o tempo de outra maneira: antes, tinha mais facilidade em aceitar coisas de última hora, hoje preciso de uma antecedência maior. Não por causa dela, sei que se eu viajar ela vai ficar bem, mas eu não: vou ficar aflita. E a troca não compensa. Prefiro ficar perto.



Ensinou-lhe muita coisa?

Fica-se, por necessidade, mais estável - e isso foi muito construtivo para mim. E há novas prioridades. Tudo bem, isso é bonito. Mas também sou honesta com ela, digo que agora não posso, que tenho de fazer outras coisas, de sair ou que estou irritada. É bom aceitarmos que somos seres humanos e mãe não é de cristal. Não precisa de traumatizar a criança, mas ser sincero é construtivo.



Sente-se enturmada na sua geração de músicos brasileiros ou viver em Portugal deixa-a sem grupo?

Não sei direito onde me encaixo. Quero pertencer, mas às vezes sinto-me meio de lado. Falo muito com colegas que são artistas novos e sinto-me acolhida numa rede, mas ao mesmo tempo que tenho a idade deles, estou a fazer 11 anos de carreira...



Incomoda-a que a sua idade seja assunto, que digam que é demasiado nova?

Às vezes sim. Parece que desde muito cedo tive de responder como se fosse já adulto feito e nem agora me sinto adulta, quanto mais há 11 anos. Mas tudo bem, fazer o quê? Vou ficar me lamentando? "Ai que pena que deu tudo certo?" Não! Que bom. Claro que há ali a conta de não ter vivido o início da vida adulta com amigos e festas.



Sente muita falta disso?

Não, não dava tempo, mas tudo bem, também. Fui fazendo o meu caminho, as minhas escolhas. Às vezes ficava na dúvida: afinal, onde é que me devia encaixar? Mas cheguei à conclusão de que não vale a pena pensar nisso, porque a gente vive na era do indivíduo: você pode fazer a sua própria categoria ou até não se categorizar de todo.



Vai votar a partir de Portugal?

Sim, a minha residência é cá, mas procuro manter-me actualizada, sei o que os candidatos têm a dizer, mas é complicado: o Brasil está fragilizado e fico preocupada. Temos de continuar trabalhando, exercendo o brasileiro que a gente é, e eu tenho muito orgulho de ser brasileira, embora more aqui. A gente não pode desistir do país.



Vem é muito brasileiro, mas tem um trio de fado em Linha Verde. No futuro, vai usar mais sons portugueses?

Acho que sim, sou ouvinte de muitos e têm-me influenciado muito, sobretudo a música electrónica, com a qual fui tendo contacto aqui. Essa nova música portuguesa, na verdade, influencia-me mais que os clássicos, que também conheço.

Semanas antes dos concertos nos Coliseus de Lisboa e do Porto (a 20 e 27 de Outubro) encontramos Mallu Magalhães, paulista a viver em Lisboa, num café de Alcântara, a beber água enquanto olha pela janela. A cada convicção que lhe sai da boca soma-se, de seguida, um "se não, tudo bem também".É assim, descontraidamente, que chega aos 11 anos de carreira. Vem já saiu há mais de um ano e se, por um lado, o objectivo para o futuro próximo é parar, a verdade é que a cantora de 26 anos não consegue estar muito tempo sem trabalhar.Quando surgiu a ideia, faz muito tempo, eu achei: "Claro! Vamos marcar, tranquilo." Tinha visto lá um concerto e estava todo o mundo em pé, mas não vi direito o lugar. Depois fui ao show do Chico Buarque, já com o meu anunciado à entrada - um cartaz meu, até tirei uma selfie, e ao entrar no camarote, vi aquele tamanho todo e pensei: "Quem foi o louco que marcou esse show?" Mas estou confiante, está vendendo bem.