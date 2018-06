5 mil pessoas ajudaram a realizar desejos com a Terra dos Sonhos

A segunda edição do musical Terra dos Sonhos foi um sucesso, com uma audiência de mais de 5 mil pessoas.

Os números não mentem: 1 ano, 1 musical, 5060 pessoas, 55.114 mil euros angariados e sessões esgotadas em Lisboa e no Porto. Estes são os resultados da segunda edição da Terra dos Sonhos – O Musical, uma peça de teatro com músicas originais de Artur Guimarães e letras e encenação de Matilde Trocado, que esteve em exibição na Culturgest de Lisboa (dia 22, 23, 24 e 25 de Março) e na Casa da Música no Porto (dias 1 e 2 de Abril).



O espectáculo foi organizado pela associação de solidariedade com o mesmo nome da peça. A totalidade do valor angariado será usado para investir na missão de solidariedade da associação Terra dos Sonhos.

"Depois do sucesso da primeira edição do Musical e dos diversos pedidos de pessoas, amigos e empresas, sonhámos com a segunda edição deste espectáculo. É com um enorme orgulho que partilhamos os resultados de sucesso alcançados que mostram o impacto desta iniciativa na sociedade em geral. Queremos agradecer a todos os que sonharam connosco e que tornaram possível a realização deste nosso grande sonho", declarou Madalena D’Orey, presidente da Associação Terra dos Sonhos.

O musical teve a sua estreia em 2017 Teatro Tivoli, em Lisboa, e o seu sucesso levou a associação a repetir a dose em 2018, contando a história de Marta, com 10 anos, e Daniel, de 15 que, embora separados, procuram ambos uma "terra dos sonhos" por razões distintas. O elenco contou com Alda Gomes, Rúben Madureira, Sissi Martins, José Lobo, entre outros.

A Terra dos Sonhos é uma organização de solidariedade, fundada no dia 1 de Junho de 2007, que anda há 11 anos a ajudar idosos, crianças e jovens com doenças crónicas e/ou institucionalizadas, a realizar sonhos "altamente impactantes e transformadores" que lhes parecem impossíveis numa primeira instância.

Na altura da realização da segunda edição do musical, a SÁBADO assistiu aos ensaios Centro Social Paroquial do Lumiar e falou com os actores Rúben Madureira e Sissi Martins. Recorde a reportagem aqui.