Madame X - Madonna

Há dias, durante um espetáculo no Tivoli, quando o comediante Judah Friedlander, enquanto encarnava a sua personagem Future President, perguntava à audiência por problemas para ele resolver, alguém gritou "Madonna". Claro que "Madonna" por si só não explica nada, mas os portugueses alimentam a ideia de que se algo importante se passa aqui, então toda a gente sabe. Só que Madonna viver aqui não é importante, é importante para nós. Ou, pelo menos, gostamos de nos convencer disso. Então alguém teve de explicar a Judah qual o problema "Madonna" - ela viver em Lisboa - e daí levantam-se duas questões, uma, será mesmo um problema? E será que ela vive mesmo em Lisboa?Numa entrevista publicada na semana passada pelo New York Times, a propósito do seu novo disco, Madame X, editado esta sexta-feira, 14 de junho, Vanessa Grigoriadis, a entrevistadora, lança um equívoco que parece recorrente, a ideia de que Madonna vivia num castelo. E a própria corrige com um "bem, há aí muito entusiasmo, não era nenhum castelo". Mas foi assim que a passagem por Lisboa de Madonna se pautou: a ideia da rainha no seu castelo, com uma cidade a prestar-lhe todas as mordomias. Claro que tirou alguns lugares de estacionamento, mas também deu algo em troca.E não, não foram só posts no Instagram ou a publicidade a andar a cavalo na Comporta. Madame X tem Portugal. Não é um álbum influenciado por Portugal - isso seria pedir demais -, mas é um álbum em que há uma mão cheia de temas em que se ouve um bocadinho de Portugal e das diferentes culturas que aqui se encaixam. Parece pouco e por vezes injusto que isso nem seja mencionado nos créditos? Podemos sempre fazer figura de injustiçados, ou podemos ler as palavras de Madonna na mesma entrevista ao New York Times: "Eu queria mesmo ter feito amigos."Alguns amigos deve ter feito. Ou, pelo menos, ficou a conhecer amigos de amigos. Esperar "Portugal" em Madame X seria exagero, Madonna já foi o momento e, desde Ray Of Light (1998) que anda atrás do momento e o torna. É um dos seus grandes talentos: mete-se qualquer coisa no caldeirão com Madonna e soa sempre a Madonna. Madame X, o capítulo XIV da sua carreira, que se segue a Rebel Heart (2015), um álbum que, para Madonna, esteve muito aquém no capítulo das vendas, quer viver o momento.Portugal está na berra e isso é um desses momentos. Mas talvez o maior seja a influência do reggaeton nas suas músicas. É um elemento muito presente ao longo do álbum - e, claro, Madonna torna-o seu - que é logo apresentado no tema de abertura, Medellin, uma porta de entrada para a rainha dar a conhecer aquilo que ela entende como pop em 2019. E o que é essa pop? É global, sem medos - e é aí que entra Portugal -, misturada e arriscada, preocupada com o impacto e em fazer-se ouvir desde o primeiro segundo, mesmo que não se decore nada à primeira vez: o que importa é o impacto.Por ser global e em sintonia com o presente, esta é também uma pop que não tem medo de voltar atrás, inspirar-se, copiar, relembrar, assustar pelo brilhantismo da nostalgia: que é tão bem feito ao terceiro tema, God Control, com momentos a relembrarem o épico da pista de Justice, D.A.N.C.E., de 2007. Na mesma música cabem coros (o Tiffin Children's Chorus), sirenes e uma sensação de cartoon futurista. Sem se dar muito por isso, Madonna coloca três canções numa - os seis minutos de God Control, o tema mais longo, dão para isso - e desperta o ouvinte para Madame X.E Portugal? Portugal começa a chegar ao quinto tema, com Batuka, escrito por David Banda, o filho que quer ser craque de futebol, e que aponta para a música africana que encontrou o seu espaço em Portugal, com a presença das Batukadeiras Orchestra. É um tema pujante, fresco, que aciona um tipo de urgência que é constante em Madame X e que espelha uma vontade da cantora de se fazer ouvir, sentir, voltar a ser relevante no presente e não apenas por ser Madonna.Logo a seguir, Killers Who Are Partying arranca com uma guitarra portuguesa e ouve-se fado misturado com percussão africana, diferente da que é ouvida em Batuka, e saem frases portuguesas da boca da rainha "O mundo é selvagem" e fala num "caminho solitário". Mais para a frente, em Extreme Occident - um dos temas exclusivos da edição deluxe de Madame X -, ouve-se "Aquilo que mais me magoa/ é que eu não estava perdida" e, claro, ainda a versão de Faz Gostoso de Blaya, mas sem a cantora portuguesa, e com Anitta.Claro que não é só isto. Há mais um ou dois detalhes que parecem ficar de Portugal (como, por exemplo, um som de acordeão em Crazy) e, provavelmente, mais um ou outro pormenor que escapa numa primeira audição exclusiva a que tivemos acesso do 14.º álbum de Madonna. Mas não falha o essencial: é Madonna a voltar a interagir com a pop, a criar a sua própria pop global, tocando nas tendências e a torná-las suas. A Madonna a ser Madonna. Com um bocadinho de nós.MadonnaPop • Editora Universal Music€17,90 (Fnac)