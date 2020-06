"O gesto mais simbólico aqui é a porta virada para a cidade que esta instalação abre no MAAT", detalha Beatrice Leanza, a italiana de 41 anos que veio da China, onde trabalhou 17 anos, para dirigir o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa. Porquê Portugal depois de duas décadas em Pequim? A resposta é direta: "Não conheço ninguém que recusasse este emprego."Chama-se Beeline a instalação a que a nova diretora executiva se refere, da autoria do estúdio de arquitetura SO-IL, de Nova Iorque, e que liga as traseiras do MAAT à frente ribeirinha por uma rampa - um passadiço artístico - que atravessa e contorna, por dentro, a nave central do edifício."Esta intervenção do SO-IL à escala do museu foi pensada para ser a peça central da minha ideia para o futuro do MAAT e de, concomitantemente, interrogar sobre que papéis e responsabilidades cabem às instituições culturais", diz Beatrice durante uma visita guiada em exclusivo para a, a três semanas da reabertura prevista - porque numa pandemia as certezas rareiam - para o feriado de 10 de junho. Não fosse o vírus e o MAAT teria já reaberto, depois de um período de obras programadas (e de outras imprevistas, causadas por um temporal), a 27 de março.