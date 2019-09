Livros do Harry Potter removidos de escola católica por terem “feitiços verdadeiros”

Uma escola católica privada em Nashville, nos Estados Unidos, retirou os livros do Harry Potter da sua biblioteca. Os responsáveis consideram que as obras incluem "maldições e feitiços reais, que quando lidos por um ser humano correm o risco de conjurar espíritos malignos".

O jornal norte-americano The Tennessean relatou que o pastor da escola norte-americana St Edward, professor de crianças desde a pré-primária até ao oitavo ano, enviou um e-mail aos pais a dizer que entrou em contacto com "vários exorcistas" que tinham recomendado a remoção dos livros da biblioteca. "Esses livros apresentam magia como sendo tanto boa como má, o que não é verdade, mas é um engano inteligente", escreveu no e-mail o pastor Ver Dan Reehil.

Rebecca Hammel, supervisora das escolas católicas de Nashville, disse ao The Tennessean que Reehil enviou o e-mail depois de um inquérito de um pai. Acrescentou ainda que "está bem dentro da sua autoridade para agir desta maneira, cada pastor tem a autoridade para tomar tais decisões para a sua escola". De acordo com o jornal, os livros ficaram nas prateleiras até ao final do ano letivo anterior, mas a escola abriu uma nova biblioteca da qual foram retirados.

A saga de Harry Potter tem atraído a censura dos cristãos desde o primeiro livro de J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal, lançado em 1997. Os opositores afirmaram que os livros "glorificavam a magia e o ocultismo, confundindo as crianças e levando-as a tentar imitar feitiços e maldições que leem sobre eles".

Quando ainda era cardeal em 2003, o Papa Bento XVI descreveu os livros como "seduções subtis que agem sem ser notadas e por isso destrocem profundamente o cristianismo na alma antes que ele possa crescer adequadamente".