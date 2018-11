Livro "A Queda de Salazar" é apresentado no Palacete de S. Bento

Residência oficial do primeiro-ministro será o palco para o lançamento do livro de José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz.

Decorre esta sexta-feira, 9 de Novembro, a sessão de lançamento da obra A Queda de Salazar - O Princípio do Fim da Ditadura, da autoria de José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz. A sessão de apresentação decorre às 18h30 no Palacete de S. Bento, em Lisboa, junto à Assembleia da República.



O livro, editado pela Tinta-da-China, retrata os últimos dias de Salazar enquanto presidente do Conselho de ministros, começando pelas semanas que antecederam o momento em que o ditador caiu da cadeira de lona no Forte de Santo António da Barra, em Lisboa.



Salazar habitou no Palacete de S. Bento entre 1938, até aos seus últimos dias.



A obra de José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz conta com uma revelação inédita: as drogas que eram administradas a Salazar numa base semanal e que até ao momento estiveram de fora de todas as obras sobre o ditador. A apresentação da obra estará a cabo do embaixador Marcello Duarte Mathias e do professor e historiador Fernando Rosa.