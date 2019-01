Livraria Lello comemora 113 anos ao som do fado

Exposições “A Severa Que Vocês Não Viram” e “Porto 1900: as primeiras expedições de gravação em Portugal” inauguram as comemorações a 13 de Janeiro, com uma mesa redonda aberta ao público.

A Livraria Lello juntou-se à Universidade de Aveiro (UA) para marcar o início das comemorações do seu 113º aniversário. Sob o designo do Fado, a instituição centenária inaugura hoje, dia 13 de Janeiro, duas exposições que mergulham na história da mítica figura de Maria Severa, a célebre fadista portuguesa, nascida e criada em Lisboa, pioneira no género em que Amália se tornou figura maior, e nos primórdios do universo discográfico portuense, com exemplares e histórias que remontam ao início do século XX.



As exposições, comissariadas pela UA, estarão em exibição até ao dia 28 de Fevereiro e mostram os bastidores daquele que é considerado o primeiro fonofilme de realização portuguesa, "A Severa", de Leitão de Barros (1931), que integra partituras, discos, fotografias, e outros documentos originais do acervo do compositor e maestro Frederico de Freitas (1902-1980), bem como quatro discos Berliner gravados por William Sinkler Darby, aquando da sua deslocação a Portugal para divulgar o gramofone do alemão Emile Berliner.



Cruzando os vários temas em destaque, a Livraria Lello promove durante a tarde de hoje uma mesa redonda cujo tema é "O Porto, o Fado e outras Músicas" e que conta com a participação do musicólogo Rui Vieira Nery, da etnomusicóloga e docente da UA, Maria do Rosário Pestana, do diretor da editora Tradisom José Moças, e do divulgador musical e docente Jorge Castro Ribeiro. Esta conversa aberta tem início marcado para as 16h30 e será pontuada pela voz de Patrícia Costa, fadista que ao lado da letrista Maria do Rosário Pedreira protagonizaram o lançamento do álbum O Fado da Livraria Lello no final de 2018.