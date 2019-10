A poucos metros do hotel em Londres onde se vai realizar o encontro entre jornalistas europeus e Paul Rudd e Aisling Bea, os protagonistas dos oito episódios de Living With Yourself, que chega à Netflix a 18 de outubro, há uma manifestação em Trafalgar Square contra o consumismo no Ocidente e como isso está a afetar o ambiente. Poucos minutos depois, Paul e Aisling sentam-se à mesa e chega chá e café num copo de papel com uma tampa de plástico. Rudd altera o seu tom amistoso, vira-se para Aisling e diz: "Acreditas nisto? Eu não pedi isto."O "isto" é o plástico. No fim da entrevista foi inevitável confrontar Paul com essa reação e as manifestações ambientais da juventude: "Quando estávamos a filmar a série, a Aisling trazia copos que estávamos sempre a reutilizar. Como me sinto? Eu tenho filhos, é aterrorizante. É o único assunto com que nos deveríamos preocupar, como podemos prolongar a vida na Terra." Aisling completa: "Quando era miúda, a primeira vez que protestei foi com o sentimento de estar num passeio com amigos. Atualmente, os miúdos estão comprometidos a mudar, a ouvir as notícias., e isso é importantíssimo, porque daqui a 20 anos estarão a governar o mundo. Na minha geração, só nos envolvíamos na universidade, com as ideias formadas, e as pessoas estavam mais interessadas em televisão e entretenimento do que em política. Agora ouves miúdos de 6 anos com opiniões sobre o ambiente. Temos de ajudá-los nisso."Em Living With Yourself Rudd interpreta Miles, um copywriter que um dia vai a um spa misterioso, de onde se sai completamente renovado. Só que o spa não é um spa, mas uma clínica de clonagem, que mete os clones no mundo e mata as versões originais. Problema? O Miles original não morre e tem de viver num mundo onde existe outra versão de si mesmo, enquanto a mulher, Kate (Aisling), tem de viver com duas versões do marido. Mas será este "novo Miles" a sua melhor versão? "Essa é a questão principal da série. Há um momento em que eu estou com o ‘novo Miles’ e percebo que não sou eu por inteiro. Se calhar nós, com todos os nossos defeitos, somos a melhor versão de nós mesmos: temos de aceitar os nossos erros", responde Aisling.À entrada do hotel estão fãs com T-shirts da Marvel. Sabem que está ali Paul Rudd, o Homem-Formiga da Marvel, mas que também é - há cerca de duas décadas - uma carinha laroca da comédia. Teve o seu papel em Friends, e até nos podemos lembrar dele em Romeu e Julieta, mas foi como o homem bonito sem medo de ser parvo, desajeitado e humano, que se destacou na comédia norte-americana, após participar em Virgem aos 40 Anos, de Judd Apatow.Não existem, porém, duas versões de Rudd. Ele é tão capaz do melhor bromance (És o Maior, Meu!) como de ser uma estrela da Marvel e ainda protagonista de uma série de humor negro como Living With Yourself , bem mais complexa do que parece, escrita por Timothy Greenberg e realizada pela dupla responsável por Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos, Jonathan Dayton e Valerie Faris.Ao vivo Rudd parece ter menos 20 anos do que os seus 50, como se também andasse a clonar-se a si mesmo, em versões mais jovens, e diz ter sido atraído para a série assim que lhe enviaram o guião: "Normalmente só te mostram um ou dois episódios, mas mandaram-me logo os oito e fiquei rapidamente agarrado. Era como se fosse um bom livro. Li-os todos por ordem, reli, e pensei: se é tão interessante de ler, nem imagino como será em televisão."Living With Yourself é como uma história bem-disposta de Black Mirror a brincar com o jogo de perspetivas de The Affair. Foram as perspetivas, aliás, que convenceram Aisling a alinhar no projeto: "Aparentemente a minha personagem era só uma esposa, mas cheguei ao quarto episódio e percebi toda a sua complexidade. Afinal, ela era mais que uma esposa, não estava ali só para preencher a personagem do Miles, e pensei: ‘Isto tem mesmo a minha cara.’"Paul confessa que isso também pesou na sua decisão: "Quando chegas a esse episódio e percebes que a série é sobre seres humanos e não sobre uma personagem, ficas com uma perspetiva diferente da série. Quando percebes o que as outras personagens veem, com o que têm de lidar, isso dá logo outro significado às personagens. No meu caso, a interpretar duas personagens, a experiência foi ainda mais interessante, porque tinha de perceber para onde levar uma cena a partir de dois sítios completamente distintos... e ainda tinha de contracenar comigo mesmo."