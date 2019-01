Lisboa suspira pelo ramen deles - e nem sabiam estrelar um ovo

Dois amigos sem formação em cozinha começaram um supper club de ramen em 2017. Em Fevereiro abrem o restaurante e há mais de mil pessoas à espera para lá jantar

Uma concha rasa de líquido mede-se de três maneiras: quando não está completamente cheia, a superfície do líquido é côncava, quando está no seu limite máximo, é convexa. Se quisermos entrar pelos campos da Física, a esta linha da superfície chama-se menisco. Mas o assunto é ramen e, quando assim é, a exatidão vem em japonês: o que se procura é o surikiri, o momento em que uma concha está tão cheia, na medida certa, que o líquido descreve uma superfície lisa.



António Carvalhão, que acaba de deixar o emprego a tempo inteiro, como gestor, para abrir o Ajitama Ramen Bistro, e João Ferreira, economista, aprenderam sozinhos a fazer ramen e em 2017 fundaram um supper club (clube de jantares privados, na sala da casa de António), colecionando, logo aos primeiros meses, uma lista de espera de centenas de pessoas. Neste momento têm 1.876 comensais à espera para provar o seu ramen e, por isso, decidiram que chegou a hora de começar a servi-lo num restaurante.



"O grande salto foi isto ter-se tornado científico", conta António, lembrando que os dois passaram 13 meses a criar uma receita: "Fomos autodidatas, lemos imenso, não tínhamos formação em cozinha, e, sempre que viajávamos, procurávamos avião, alojamento e ramen."



Quando a lista de espera tornou premente o restaurante, os dois amigos de infância foram para Tóquio aprender com a grande estrela do ramen, o sensei Takeshi Koitani. "Percebemos que 90% do que estávamos a fazer, estava bem, só não percebíamos a razão: porque é que a soja não pode passar daquela temperatura ou o que é o brix [medida da densidade do caldo]... Melhorámos muito a nossa consistência e eficiência", resume António. Em meados de fevereiro abre, com João, o Ajitama Ramen Bistro, entre o Marquês e o Saldanha.



A lista de espera, que foi crescendo com o passa-palavra, está a ser passada a pente fino, ao mesmo tempo que os amigos vão fazendo umas obras no sítio, aqui e ali, aos domingos, nos intervalos dos caldos: com a abertura do restaurante, vão passar a fazer cinco ramens e querem ter outros pratos quentes japoneses que não se veem em Lisboa, além da bavaroise de matcha, sobremesa que, até agora, fechou todos os jantares.



O objetivo é "recriar o ramen que se faz no Japão, o que não é fácil encontrar na cidade", diz António sobre o prato nascido na China e aperfeiçoado com rigor pelos nipónicos, e remata, em tom de brincadeira: "Agora sou chef de ramen, mas a estrelar um ovo, sou uma pessoa como outra qualquer."