Lisboa na Rua: fim do verão entre fado, jazz e cinema

O final das férias faz regressar à cidade, como habitualmente, o programa, com uma programação diferente que, entre 27 de agosto e 29 de setembro, dará a descobrir locais inesperados, dando-lhes uma nova vida com várias propostas de entrada gratuita, que vão da música ao teatro, passando pela dança e pela literatura.No jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, no Campo Grande, inaugura em setembro o Bibliófilo , umana qual se pode encontrar algumas edições raras e que durante todos os fins de semana estará literalmente "de livros abertos". Aos domingos, com histórias para os mais novos, às 11h, e leituras com convidados para os mais velhos, a partir das 18h.É também neste jardim do Campo Grande que se ouve jazz ao final das tardes de sábado de setembro, interpretado por jovens músicos, nos Encontros de Jazz Júnior , comvariados, entre temas clássicos e originais, passando pelos repertórios das grandes orquestras de jazz dos anos 40 e 50 ou tributos a Bernardo Sassetti.As noites de quinta feira serão dedicadas ao (Sou do) Fado , que este ano se divide pelos jardins do Torel, Vasco da Gama, Quinta das Conchas e Parque dos Moinhos de Santana, com concertos dee,Já as sextas feiras serão preenchidas com cinema ao ar livre e é– no ano que que comemora os seus 135 anos – que vamos poder assistir às sessões do CineCidade , a partir das 21h, com uma seleção de filmes, como O Feiticeiro de Oz, para ver em família.Finalmente, os domingos são reservados para uma nova temporada do Dançar a Cidade , comde estilos para todos os gostos que convidam todas as pessoas, dançarinos ou não, para um pezinho de dança em pistas descobertas e lugares imprevisíveis, como o recém requalificado Rossio de Palma.Por falar em dança, destaque para o concerto do Real Combo Lisbonense que no dia 7 de setembro, a partir das 21h30, sobe ao coreto do, recriando os conjuntos dedas décadas de 50 e 60, ao som de clássicos da música portuguesa.Uma semana depois, no dia 14, voltamos a cumprir aquele que é já um ritual do Lisboa na Rua: estendemos a manta no relvado do Vale do Silêncio para mais um concerto obrigatório com a. Dirigido pelo maestro Nuno Coelho, o espetáculo Amor no Vale reúne algumas das árias demais conhecidas que têm em comum a temática do amor, prometendo assim encantar ainda mais o cenário verdejante do Parque dos Olivais.Ao longo do mês, há ainda muito mais para desfrutar ao ar livre na cidade, como o Lisboa Soa , que está de regresso àcom novas propostas de arte sonora, ou os festivais FUSO Lisboa Mágica (entre 27 de agosto e 1 de setembro) que assinalam como arranque do Lisboa na Rua, já esta semana.