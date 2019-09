"Lisboa" e "Estocolmo" de La Casa de Papel confirmadas na Comic Con Portugal

As atrizes espanholas Itziar Ituño e Esther Acebo, da série La Casa de Papel, são as mais recentes confirmações da edição de 2019 da Comic Con Portugal. A dupla vai marcar presença nos dias 12 e 13 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Na série da Netflix, Esther Acebo faz o papel de Mónica Gaztambide – também conhecida por Estocolmo – e Itziar Ituño interpreta Raquel Murrilo, uma antiga inspetora que se juntou à equipa, na terceira temporada, assumindo o nome de código Lisboa.

De acordo com a organização, as duas atrizes "estarão no evento Comic Con Portugal nos dias 12 e 13 de Setembro, para painéis de Q&A, autógrafos e fotografias com os fãs".

Para a edição deste ano, já foram confirmadas as presenças de vários atores como: Millie Bobby Brown de Stranger Things, Tricia Helfer de Battlestar Galactica, Alexander Ludwig de Vikings e Benedict Wong do filme Doutor Estranho. O ator português Joaquim de Almeida também vai marcar presença no último dia do evento.

O preço do bilhete diário custa entre 25 e 35 euros para adultos e 10 euros para crianças. O passe weekend custa 60 euros para adultos e 15 euros para crianças. O passe geral custa 85 euros para adultos e 35 para crianças.