De 5 a 8 de dezembro, o circo contemporâneo regressa a Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Vista Alegre, ocupando espaços não convencionais e tornando seus os espaços que lhe são convenientes: é 2.ª edição do LEME, que este tem a Coreia do Sul como país convidado, com dois espetáculos em destaque e um acompanhamento alargado do festival, e a participação de companhias de mais seis países – Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Itália e Portugal – num total de 16 espetáculos, dos quais oito são estreias nacionais e um é uma estreia absoluta.O festival conta ainda com seis apresentações itinerantes, resultado da candidatura à secção Navegar, que acolhe os trabalhos de alunos de várias escolas do país, e ainda três oficinas, duas formações e duas residências artísticas.Nesta edição, parte-se da ideia de matéria para que se abram novos caminhos e se criem novas linguagens para o circo, como é o caso do espetáculo FANG, da companhia espanhola Animal Religion, em que o intérprete se vai fundindo em argila ao longo do espetáculo. Também de Espanha vem Pals, da companhia Cíclicus (na foto), uma ode à vida que convoca para o palco a memória, entrelaçada com a constante ameaça da morte.Mantém-se a aposta na criação, através do apoio ao criador nacional Daniel Seabra , que deu nas vistas no programa Got Talent e apresenta [HOSE], um espetáculo de acrobacia aérea em que recorre a vários tipos de mangueiras de uma empresa da região, tornando-as não só cenário, mas também elementos do espetáculo, a que junta a cenografia de Maria Trabulo e o design sonoro de Miguel De.O LEME continua ainda a reforçar o desafio à reflexão e ao pensamento crítico sobre o circo contemporâneo, dedicando um dos dias do festival ao Circus Fórum, um ciclo de conversas sobre o panorama do setor entre profissionais da área, evidenciando-se cada vez mais como ponto de encontro para profissionais, estudantes e entusiastas do setor.Bilhetes e passes em BOL . Confira a programação completa – que decorre essencialmente em espaços como a Fábrica de Ideias da Gafanha da Nazaré, a Casa da Cultura de Ílhavo e a Fábrica das Artes da Vila Alegre:10h00 + 11h00 | Oficina Objetos e Equilíbrios por MOMGGOL [KR]13h30 | Ozymandias por Francisco Simões14h30 | Fronteira por Teatro da Didascália17h30 | (IN)-Balance por Bianca Lima e Gabriel Dias18h00 | Desafiar a Gravidade, Inovação Cenográfica para o Circo Contemporâneo - Formação Teórica por MOMGGOL [KR]21h00 | Contra(tempo) por Lia Sara e Sofia Encarnação21h30 | [HOSE] por Daniel Seabra10h30 | Rizoma por Rita Carmo Martins11h00 ~ 17h30 | Circus Forum12h30 | Contra(tempo) por Lia Sara e Sofia Encarnação14h00 + 15h00 | Oficina Objetos e Equilíbrios por MOMGGOL [KR]16h00 | Ozymandias por Francisco Simões17h30 | Sombras de um devaneio por Carmo Madeira18h30 | Fronteira por Teatro da Didascália18h30 | Sozinho mas por Tiago Fonseca21h00 | [HOSE] por Daniel Seabra21h00 | (IN)-Balance por Bianca Lima e Gabriel Dias21h30 | Signal por White Cube Project [KR]22h30 | Fang por Animal Religion [ES]10h30 | Oficina FANG por Animal Religion [ES]10h30 | Oficina Objetos e Equilíbrios por MOMGGOL [KR]11h00 | Ozymandias por Francisco Simões12h30 | (IN)-Balance por Bianca Lima e Gabriel Dias14h00 | Formação - Manipulação de Objectos por Dikothomia Cia. [ES]14h30 | Sombras de um devaneio por Carmo Madeira15h00 | Oficina Objetos e Equilíbrios por MOMGGOL [KR]15h00 | [HOSE] por Daniel Seabra16h30 | Sozinho mas por Tiago Fonseca17h00 | Materia por Andrea Salustri [DE/FR]18h00 | Rizoma por Rita Carmo Martins18h30 | Signal por White Cube Project [KR]21h00 | Contra(tempo) por Lia Sara e Sofia Encarnação21h30 | La Chute por Léa Legrand [FR/IT]22h00 | Pals por Cíclicus [ES]10h30 | Oficina E.C.O.S por Radar 36014h30 | Sozinho mas por Tiago Fonseca15h00 | [HOSE] por Daniel Seabra15h30 | Rizoma por Rita Carmo Martins16h00 | [‘e.go] por Dikothomia Cia. [ES]17h00 | How to square a Circle por Aisling Ní Cheallaigh e Ronan Brady [IE]18h00 | Sombras de um devaneio por Carmo Madeira18h30 | Impulse por MOMGGOL [KR]