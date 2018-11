Leila Slimani: "Não se pode ser um cidadão real sem intimidade"

Começou a trabalhar como jornalista. Foi algo que sempre quis fazer?

Sim, era um trabalho que me atraía muito. E queria escrever. Foi uma óptima forma de aprender a escrever e de como comunicar com um leitor, explicar-lhe uma situação. Tive muita sorte, porque fui jornalista durante a Primavera Árabe e passei muito tempo na Tunísia, Marrocos e Egipto e foi extraordinário estar com as pessoas e presenciar aquelas revoluções.



Sentiu-se como jornalista de guerra ou mais como alguém de uma geração que percebe a importância dos social media nestas revoluções?

Senti-me mais como um repórter de guerra/jornalista. Tinha alguma distância do que estava a acontecer. Toda a gente insistia que eu, por ser árabe, me devia juntar. Não, eu só estava fascinada com o que estava a acontecer, mas não queria fazer parte. É como quando escrevo romances: gosto de ter uma distância das minhas personagens.



Como é que deu o salto do jornalismo para a escrita de romances?

É um dos grandes mistérios da minha vida. É um bocado louco acordares um dia e decidires escrever. Desde muito pequena que lia muito e a minha mãe ficava muito orgulhosa por eu ler e ter começado a escrever poemas: ela dizia sempre que eu ia ser escritora. Mas não sei mesmo…



Começou a escrever quando tinha acabado de ser mãe, quando provavelmente estava mais ocupada do que alguma vez esteve, não é verdade?

Sim, sim! Um dia acordei e fui ter com o meu patrão e disse que me ia despedir, que ia trabalhar em casa e escrever um livro. Ele teve uma reacção muito machista e paternalista: "Pois, pois, vais é tomar conta do teu filho." Eu disse que não, que ia escrever um romance, mas ele não acreditou. Acho que muita gente não acreditou em mim e isso deu-me mais força.



O seu marido ajudou-a?

Muito. Não seria o que sou hoje sem ele. Quando lhe disse que me ia despedir… Aliás, foi ele que me disse: "Estás a sempre a dizer que queres escrever, despede-te! E eu trabalho por ambos." Ele disse-me que eu era uma escritora, tal como a minha mãe. Sem ele seria impossível. Mesmo actualmente.



No seu terceiro livro, Sexe et Mensonges: La Vie Sexuelle au Maroc [Sexo e Mentiras: a Vida Sexual em Marrocos, inédito em Portugal], fala muito nos direitos das mulheres marroquinas. Qual foi o seu ponto de partida?

Entrevistei muitas mulheres marroquinas, todas diferentes, de classes diferentes, homossexuais, prostitutas. Perguntei-lhes sobre a vida sexual delas, os pontos de vista delas sobre a intimidade, as suas relações com homens, mulheres. E foi curioso... todas tinham histórias diferentes, mas os sentimentos eram os mesmos: solidão, não se sentirem donas do próprio corpo, sentirem que toda a gente tem algum poder sobre elas. Foi antes do #MeToo. Eu queria que essas mulheres tivessem uma voz, que fossem ouvidas.



Estava a pensar escrever este livro há muito tempo?

Quando era jornalista, em 2011, durante a Primavera Árabe, ouvi muitas mulheres, e muitas falaram de intimidade, sexualidade. E diziam que, além de todos os problemas que tinham, não arranjavam condições para estar tempo com o seu amado/a, de ir para um apartamento e fazer sexo. Nesses países não há prazer no sexo. Nunca ouves alguém a falar de sexo com alegria ou entusiasmo. Ninguém fala do corpo como algo positivo ou que tens de te sentir bem com o teu corpo, sentir prazer. Queria perceber essa escuridão, porque é que se impossibilita essa alegria. Creio que, se resolvermos esses problemas, resolveremos vários problemas da nossa sociedade.



A que conclusões chegou?

Creio que as leis que existem sobre a sexualidade, de a homossexualidade ser proibida a ser proibido o sexo pré-conjugal, são formas de alienar as pessoas e tornar impossível que se tornem verdadeiras cidadãs. Quando tens 18, 19, 20 anos, e não podes mostrar a tua sexualidade, corres o risco de seres presa só por estares de mão dada com o teu namorado, tens um sentimento constante de humilhação. Isso diz-te que não tens um lugar na sociedade para intimidade, erotismo, e não se pode ser um cidadão real sem isso. Acho que são ferramentas políticas para humilhar e controlar pessoas. Se controlas o corpo, controlas a cabeça.

É um pequeno fenómeno literário, e os seus dois primeiros livros, No Jardim do Ogre (2014) e Canção Doce (2016), foram editados em Portugal pela Alfaguara no último ano. Nasceu em Marrocos em 1981, de onde partiu aos 17 anos para ir estudar para Paris. No jornalismo encontrou a regularidade da escrita e a importância de comunicar com o leitor - e aprendeu bem, tornou-se muito boa no que faz. Não passou despercebida ao Presidente Emmanuel Macron, que a nomeou representante da cultura francófona. A SÁBADO esteve à conversa com a escritora numa breve passagem por Portugal, para participar na Feira do Livro do Porto.Viajo muito, trabalho muito e estou sempre com muita gente. Não tenho tempo para pensar no sucesso e acho que é melhor assim. Se pensas muito no sucesso, acabas por te tornar um escravo dele, porque estás com medo de o perder - e não devia ter medo, devia viver no presente e estar feliz com o que tenho. É muito importante para um escritor perceber que tem de escrever todos os dias, continuar a escrever, por isso tento não pensar muito no sucesso.Só escrevo em casa. Quando estou em viagem tiro apenas notas.