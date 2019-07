Le Monumental Palace: quando o luxo e a cozinha francesa se enamoram pelo Porto

O Le Monumental Palace é um projecto resgatado da memória dos cafés-concerto portuenses que se alongavam no início do séc. XX pela Avenida dos Aliados. Entre nomes como Avenida, Sport, Guarany, Imperial e Central, sobressaía também o do café Monumental, obra dos anos 20 e da autoria do arquitecto italiano Michelangelo Soá. O café viria a ser fundado já na década de 30, altura em que a alta sociedade ali se reunia para ouvir música ao vivo e jogar bilhar, mas pouco tempo durou, fechando portas ainda na primeira metade do século.

De pensão a sede de campanhas políticas, aos anos em que foi um stand de automóveis, o nome Monumental foi caindo em esquecimento até que Mário Ferreira, através do grupo Mystic Invest, decidiu reposicioná-lo numa nova era de fausto. Para isso, o director executivo da Douro Azul gastou 30 milhões de euros, menos 8 milhões do valor que posteriormente viria a receber pela venda do hotel ao grupo francês Paris Inn Group, dono da cadeia Maison Albar.

É no site dessa mesma cadeia que, ao entrar na página do Le Monumental Palace, se lê em letras de abundância "Entregue-se ao excesso". Percebe-se que o tom do convite não é exagerado mal se atravessa a fachada gótica do edifício. Envolvidos por um luxuriante ambiente que combina Art Decó e Art Nouveau, recriado pelo atelier Oitoemponto, inicia-se ali, naquela entrada luminosa, uma espécie de viagem pelo Expresso Oriente e pela efervescência dos Roaring Twenties.

"Em mais lado nenhum encontrei o tipo de materiais aplicados nesta construção", deixa escapar num êxtase aparentemente calmo Floris Boyen, director-geral do Le Monumental Palace, à medida que nos guia por dourados que esculpem a figura de Neptuno numa lareira ou adornam gigantes espelhos, alcatifas exuberantes feitas à medida dos corredores, mosaicos estilo romano a enobrecer o SPA e as casas de banho, padrões de mármore aplicados com desmesura em pilares, balcões, mesas ou no lobby da entrada, este último uma réplica do original.





Ao todo, o Le Monumental Palace conta com 76 quartos amplos (40 superiores, 23 superiores vista cidade e 13 suites) por onde passam turistas "principalmente vindos de França, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Coreia do Sul e Japão." Entre a biblioteca, um pequeno ginásio e o já referido SPA, o primeiro da marca Nuxe em Portugal, com piscina interior aquecida, sauna, banho turco, duas salas de tratamento e um duche Vichy, os hóspedes e visitantes têm ainda três espaços de restauração nos quais lhes são oferecidas experiências distintas à mesa.

O que se abre à cidade, através de grandes vidraças comunicantes com o exterior, é o Monumental Café, uma brasserie tipicamente parisiense onde é possível degustar desde o escargot borgonhês (€18), o foie-gras marinado com Vinho do Porto (€19) ou uma selecção de queijos (a partir de €16) e de pastelaria francesa (a partir de €6). Todos os dias ao almoço há um menu express disponível por €16 e aos fins-de-semana, a honrar os templos gloriosos do café, há música ao vivo.

No American Bar, com uma atmosfera de piano bar enobrecida pelos sofás em couro e pelo piano japonês de madeira maciça, o convite é para beber um cocktail clássico ou de autor, um copo de espumante ou uma das muitas bebidas espirituosas que fazem parte da carta. Há também uma lista de petiscos casuais que incluem tábua de presunto ibérico (€15), gambas com manjericão (€13), uma club sandwich com batatas fritas (€17) ou asinhas de frango com molho barbecue (€10).

Por fim, o restaurante Le Monument é o espaço onde a gastronomia francesa é trabalhada na sua vertente haute cuisine pelas mãos do chef Julien Montbabut. Para trás, Julien deixou a estrela Michelin do seu Le Restaurant, em Paris, para abraçar uma nova cidade e um novo projecto ambicioso. "Quando chegámos não conhecíamos ninguém", diz dos seus primeiros tempos no Porto com a mulher Joana Thöny, que chefia a pastelaria do Le Monument. Começou do zero, a conhecer produtores, desde os de ostras e enguias de Aveiro, aos de peixe e marisco de Matosinhos e Vila do Conde, sem esquecer os de vegetais do Douro. Ainda assim, há alguns produtos franceses dos quais Julien não abre mão, como a carne, inimitável no corte, e o leite a partir do qual faz, entre outras, a manteiga de Belvédère enriquecida na sua textura e aroma com a frescura de algas marítimas.

É deste encontro de tradições gastronómicas que nasce a carta do Le Monument, francesa na essência, mas com algum vocabulário português a surgir-lhe das entrelinhas. Espargo verde fumado com poejo, iogurte e gema de ovo de codorniz, lula selada com puntarelle, batata com sabor de açafrão e rouille ou moleja de vitela com ervas aromáticas são algumas das especialidades que poderá provar num menu de quatro pratos escolhidos por si (€85) ou num menu de degustação sugerido pelo chef (€105). A refeição pode ainda ser harmonizada com propostas vínicas nacionais e internacionais, entre 400 referências disponíveis. (€45/€60).

INFORMAÇÕES

Le Monumental Palace - Avenida dos Aliados, 151

Tel. 227 662 410

Horários:

Le Monument: 19h30-23h30 (fecha dom. e 2a)

Monumental Café: 9h-00h

Bar Américain: 11h-01h (5a., 6a. e sáb. fecha às 02h)

SPA: 9h30-20h

Estadias: a partir de €250