"Kursk é um filme muito poderoso, verídico e honesto"

A carregar o vídeo ...

Um torpedo explodiu a bordo do K-141 Kursk durante um exercício da marinha russa em 2000, mandando o submarino nuclear para o fundo do mar de Barents, a norte da Noruega. Uma segunda explosão mataria a maioria dos 118 marinheiros russos. Os 23 sobreviventes refugiaram-se num dos poucos compartimentos que não estavam inundados e esperaram por um salvamento que nunca chegaria - os russos acreditavam ter meios para fazer o resgate (não tinham) e recusaram a ajuda internacional - seria comandada pelo contra-almirante da marinha britânica David Russell - até ser tarde demais.David Russell já tinha visto algumas partes de Kursk, mas o primeiro visionamento integral do filme realizado por Thomas Vinterberg (The Hunt - A Caça) só aconteceu em Lisboa, numa exibição privada organizada pela distribuidora na semana antes da estreia, a 28 de março. Ainda assim, à saída do filme escrito pelo argumentista de O Resgate do Soldado Ryan (Robert Rodat), a partir do livro de investigação A Time to Die (Robert Moore), o antigo oficial da marinha britânica admitiu ter ficado surpreendido com o que viu: "É um filme muito poderoso, muito bem realizado, bastante verídico e muito honesto."

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 28 de março de 2019. Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.