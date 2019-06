Koss Porta Pro

Resistiram às modas durante 34 anos, mas um dia teria de acontecer, até porque o progresso tecnológico não pede licença. Os Porta Pro da Koss foram lançados em 1984 com um design minimal (um esqueleto metálico e uma estrutura dobrável com altifalantes e esponjas extremamente confortáveis) que se conservou até hoje, um som que enche os ouvidos e faz frente a modelos muito mais caros do que os €49 que estes custam, e (muito importante) garantia vitalícia.São, por mérito próprio, um ícone da audiofilia com uma reputação lendária entre melómanos que mantém intacta até hoje. Só as funções mudaram, mas pouco. Em 2012 chegou a versão Porta Pro KTC, com um pequeno comando com três botões acoplado ao fio (€79), e agora uma nova versão sem fios que liga à fonte por Bluetooth: são os Porta Pro Wireless (€99).Só que os fios não desapareceram por completo - para não alterar a estrutura original, o wireless surge na forma de um fio (a ironia...) com dois comandos a interligar os dois auscultadores como um colar. Talvez um lembrete de que em equipa vencedora não se mexe.€99Lojas Fnac