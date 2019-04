Keira Knightley em amor proibido

Temos, então, um filme de época, adaptado do romance homónimo de Rhidian Brook, em que Keira Knightley se vê no meio de uma história de amor que tem tudo para correr mal. Onde é que já vimos isto? Talvez em Expiação (2007), a partir do romance de Ian McEwan, ou em Orgulho e Preconceito (2005) e Anna Karenina (2012), adaptações de dois vultos da literatura do século XIX - Jane Austen e Leo Tolstói, respetivamente. Ou ainda em Um Método Perigoso (2011), que acompanha o desenvolvimento da psicanálise no início do século XX e a relação conturbada entre Freud e Jung.



Keira Knightley parece ter um rosto que não pertence a este século, destinado a figurar em dramas românticos nem sempre com final feliz. Não somos nós que o dizemos, são os produtores e realizadores que nos últimos 15 anos lhe têm dado papéis de destaque em filmes de época que estão longe de se resumir aos títulos acima elencados. À lista, já de si extensa, acrescente-se agora O Dia a Seguir.

Hamburgo, 1945. A guerra ficou para trás e é tempo de os Aliados ajudarem uma Alemanha destruída a reerguer-se e assegurarem que o nazismo se mantém de joelhos. Um coronel do exército britânico (Jason Clarke) é colocado em Hamburgo com a mulher (Keira Knightley). O casal muda-se para a mansão de um arqui-teto alemão (Alexander Skarsgård) e, numa tentativa de amenizar as tensões, permite que este e a sua filha (Flora Thiemann) continuem a viver lá. Como se vai ver em O Dia a Seguir, realizado por James Kent (de Poirot e Testemunho de Juventude), nos cinemas a partir de 18, essa decisão vai ter consequências.Se na rua o cenário é o esperado de uma cidade destruída, dentro da mansão é como se nada se tivesse passado - mas depressa as tensões do pós-guerra vão entrar porta adentro: os ingleses perderam o filho, em Londres, durante bombardeamentos alemães, enquanto o arquiteto alemão ficou viúvo durante a guerra. Com Clarke ocupado a perseguir nazis, Skarsgård e Knightley vão encontrar cumplicidade e algo mais na dor que partilham.