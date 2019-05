Junho é mês de Balloon Festival no GaiaShopping

Há diferentes formas de celebrar a felicidade e o GaiaShopping escolheu fazê-lo através de três instalações insufláveis que vão povoar o piso 0 do centro comercial durante o mês de Junho. A artista convidada, Maria Imaginário, fala de um desafio muito positivo e da importância de levar a arte a sítios menos convencionais, "qualquer espaço, por mais banal que seja, pode ser transformado através da cor e dos materiais que lá estão." Esta transformação, segundo a artista de 33 anos, será evocada num regresso à infância e fará com que "tanto alguém de 90 anos como de 9 possa ficar super feliz por a ver."

Com 8 metros de largura por 14 de altura, o três cabeças com infinitas alegrias é a peça de maior escala do festival e estará em exposição na praça central. "Ela tem um impacto tal que não há interacção maior do que aquela que ela provoca ao olharmos para ela", observa Maria Imaginário que colocou pontos no chão a partir dos quais as pessoas podem fotografar e apreciar a obra, "com esta peça grande pode-se interagir dessa forma." Por baixo da instalação haverá uma piscina de bolas a puxar um ou dois mergulhos dos visitantes.

As outras duas instalações, que estarão presentes nos corredores, convocam a uma maior interacção, "as pessoas já podem ir para o meio delas", explica a artista, para quem o principal desafio criativo deste projecto era fazer com que o público submergisse e emergisse dos diferentes mundos criados para o festival. "Acredito que uma instalação em que as pessoas possam participar tem um potencial enorme."

Assim, a peça Arco-íris, uma metáfora à euforia e ao aparecimento do sol depois da tempestade, será constituída por seis arcos insufláveis por onde os visitantes se podem imiscuir. Já em Vortex Imaginário, instalação que inaugurará a 15 de Junho e que é constituída por seis hexágonos gigantes focados num centro de rotação de felicidade, pede-se ao público que circule à volta da peça para ver os seus diferentes ângulos. À semelhança do que acontece com a peça central, também estas terão marcos no chão para ajudar a apontar a câmara na hora de fotografar.

Por falar em fotos, durante os dias 10 e 25 de Junho o GaiaShopping terá um passatempo a decorrer no instagram associado ao Balloon Festival. As três fotos mais originais tiradas junto das peças serão premiadas com gift cards de €100, €200 e €300. Os participantes só podem concorrer três vezes, sempre com fotografias diferentes, e, para além de seguirem a página do centro comercial, têm que publicar as fotos no seu perfil com as hashtags #BalloonFestival e #GaiaShopping.

INFORMAÇÕES

Balloon Festival - 1 a 30 de Junho

GaiaShopping: Av. dos Descobrimentos 549 – Vila Nova de Gaia

10h-23h (6a. e sáb. fecha às 00h)

Entrada gratuita