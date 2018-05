Júlio Pomar: “Sou uma criatura volúvel"

Júlio Pomar já não anda muito a pé por Lisboa, "porque as perninhas já protestam um bocado", mas às vezes a cidade ainda parece ser aquela onde nasceu a 10 de Janeiro de 1926 – a entrevista foi sendo intervalada pelo ladrar de um cão e pelo canto de um galo ao longe. Não estivéssemos no Atelier-Museu Júlio Pomar, encravado numa rua íngreme da Lisboa antiga, e dir-se-ia que estávamos numa aldeia.





Alguns visitantes entravam na sala do museu, reparavam que era o próprio artista que ali estava e ficavam a ouvir, encostados à parede. Outros nem perceberam quem era aquele senhor simpático e sorridente de barbas brancas, camisa encarnada, bengala e ténis pretos.Correcto.Quer dizer que não trouxe problemas de maior.

Nunca foi fã do Natal?

Não.



Já pintou hoje [esta entrevista foi feita a 29 de Dezembro de 2015]?

Não. Há vários dias que não pinto, que não funciono no ateliê. Não é propriamente uma coisa frequente. Pode ser consequência da vida, das solicitações que acontecem nesta quadra, podem ser factores de ordem física. De qualquer modo espero que isto se modifique.



Está preocupado com isso?

Não. Sinto que não é normal.



Não pensa parar?

Não [risos]. Não, não.



Como sente a mão?

Se a sinto é porque vai mal, está qualquer coisa mal. Ela tem de andar livre e solta. Está ligada à cabeça, salvo seja, sem que essa ligação com a cabeça seja visível.



Com liberdade, sem preocupação com a perfeição?

Ora, perfeição... Não me compete a mim perguntar o que entende por perfeição. Para responder tenho de saber exactamente…



Se um traço está como o que queria fazer.

Não. Há um coeficiente de surpresa, que penso que é inevitável em toda a criação. Se o verso escrito ou aquilo que se pinta não transcende o próprio propósito do que se esteve a pintar ou a escrever, não chegamos lá. O autor tem de ser o primeiro a ser apanhado pelo touro. Por esquisito que isto seja.



Tem agora uma exposição no Porto que se chama A Felicidade em Júlio Pomar. O que é que o faz feliz?

Ora bem, é preciso dizer que o título da exposição... Não tenho nada com isso. A exposição foi preparada para dar uma ideia do meu trabalho e esta história da felicidade não é mais que uma ideia que o antigo, aliás falecido, vereador cultural da Câmara Municipal do Porto [Paulo Cunha e Silva], tinha. Quando me preparava para contestar, pôr os pontos nos is, vamos lá saber, dá-se o falecimento. Havia que remendar a situação, até porque já havia papéis impressos com esse nome. Juntei ao texto do catálogo quatro linhas sobre a felicidade, lembrando que, quando fui morar para o Porto, foi para a Praça da Alegria, aliás para uma casa que era habitual receber estudantes da escola de Belas-Artes, que era ali ao lado. Curiosamente também o primeiro ateliê que tive em Lisboa era na Praça da Alegria. Rematei esta constatação das alegrias com uma espécie de pergunta ("Tudo isto é fado?"), com uma piscadela de olho. E assim se rematou esta história que se pode e deve contar.



A maior felicidade da sua vida foi quando foi pai?

É difícil dizer. Eu não sei. Acho que no fundo a maior felicidade está em ter podido fazer aquilo que sempre pensei fazer: pintar. Nos meus tempos de estudante era uma coisa mítica. Ninguém pensava poder viver disso. Quando muito aspirava a uma situação de professor, era-se sempre um artista nas horas vagas. Isso foi, realmente, um caso raro e penso que na minha geração era o único caso em que um pintor não se apoiava em segundos ofícios.



Que tempos livres tinha?

Eu pintava e ia uma vez por outra à Brasileira. Vivia no Areeiro. Havia em algumas camadas da população uma coisa chamada tempos livres que permitiam que os livros fossem lidos e as exposições vistas sem ser por obrigação. Hoje as pessoas vêem as exposições dos amigos. O tempo é de tal maneira medido e há tanta oferta que as escolhas estão reduzidas às pessoas que conhecem. Havia as idas ao São Carlos para ver concertos, e acontecia que, como moravam perto umas das outras, o regresso se fazia a pé. Subir a avenida, etc., etc., etc,, fazer esse caminho todo, a pé. Não conheço hoje quem faça isto. E não eram os jovens de 18, eram pais de filhos, gente crescida, gente séria.



Já namorava muito na altura?

Acho que isso aconteceu sempre.



Era um requisito elas estarem ligadas às artes?

Não obrigatoriamente, mas devia ser em função do meio em que se circulava. Quando o meio é restrito...



A linguagem da pintura serve muitas vezes a Júlio Pomar para explicar coisas. Por exemplo, quando posava para as fotos: "Nas entrevistas fico de natureza-morta, passivo, vocês é que são os criativos, não é? Estou a falar a sério, parece que é uma graça..." E quando falava da sua saída do PCP: "As nossas vistas raramente dão a volta ao objecto." Ou quando lhe perguntámos como conquistou a primeira mulher: "Foi um movimento simultâneo."



Nos anos 40, o jovem Pomar começa a ficar conhecido como artista – é dessa altura O Almoço do Trolha –, mas também como activista político. A sua ligação ao MUD Juvenil (fundado em 1946) vale-lhe quatro meses na prisão.







Ainda se lembra de quando a PIDE lhe bateu à porta?

Não bateu à porta propriamente porque eu fui preso em Évora, quando andava numa... Tinha havido uma série de prisões e eu andava numa viagem de contactos da comissão central juvenil, estava a correr o País.



Teve medo na prisão?

Sim, não posso dizer que não. Estive separado completamente, mas não estive em isolamento. Nessa altura as prisões estavam cheias, tinha havido uma tentativa de insurreição militar, greves.



Quem é que estava à sua espera quando saiu da prisão?

Como é que foi... Acho que não estava ninguém à minha espera. Saí e fui apanhar o comboio para Lisboa.



Saiu da prisão e foi apanhar o comboio.

O eléctrico de Caxias para a linha do Estoril. A saída não era anunciada, embora se soubesse ou calculasse. Outros presos tinham saído antes. Foi hora de embalar as trouxas e desaparecer.

Nunca tirou a carta?

Nunca. Nunca senti atracção por isso. A única vez que tentei entrar por essas zonas de locomoção foi quando chegaram as lambretas. Tentei comprar uma. Fui para o Campo Grande ter com um senhor que vendia. Pusemo-nos em cima de uma. Estou a lembrar-me da voz dele a dizer "Equilibre-se! Então o senhor não se equilibra?!" A seguir estávamos os dois no chão [risos].



Esteve ligado ao PCP e foi-se desligando. O que é que o encantou e depois o desiludiu?

Esse encontro, uma fraternidade, foi muito importante. Tal como começar a sentir uma diferença nas palavras e na realidade. A suposta teoria era uma coisa e a realidade, como sempre, vai noutro sentido. As nossas vistas raramente dão a volta ao objecto.



Houve uma gota de água?

Não, não há um acontecimento só, foi pouco a pouco. Como água que vem, regando as raízes.



O pai de Júlio Pomar morre quando ele tem um mês. A mãe tem de começar a trabalhar. Fluente em francês, encontra trabalho "como secretária de um judeu na altura em que os judeus começam a ser varridos por um senhor chamado Hitler".



De que sente saudades da sua mãe? Algum gesto?

A presença dela. Era uma pessoa comedida. Muito ligada aos filhos, mas não era uma mãe… Era uma companhia, digamos. Geralmente, há a mãe que procura… Ela não era nada disso. Nesse aspecto, não. Acho que fui muito bem servido na conta própria.



Quem foi a referência masculina?

Um tio. Após a morte do meu pai e de a minha mãe ter começado a trabalhar, os filhos eram criados pelos pais dela. Quando envelheceram demasiado, passaram a viver com uma irmã dela, que entretanto tinha casado e tinha mais posses por assim dizer, e foi o marido dela que foi muito importante na minha forma- ção – e que até certo ponto desempenhou a função de pai, de chefe de família. Era muito afectuoso em relação às crianças e a minha vocação para as artes foi acarinhada por ele.



Quando começou a ficar conhecido muitas mulheres começaram a pedir para serem retratadas?

Apenas na conta necessária e suficiente. Também não tive que tirar à sorte [risos].



Como é que conquistou a sua primeira mulher?

Naturalmente. [Silêncio.]



Ou foi ela a si?

Foi um movimento simultâneo, uma aproximação simultânea. Nada de extraordinário. Não dá matéria para uma grande crónica, não tenho acontecimentos mirabolantes.



Interessa-lhe o erotismo?

Sim. De uma maneira geral interessa-me que aquilo que faço tenha uma ligação realmente vital, digamos, com aquilo que se passa, com aquilo que nos excita, que passa por nós. Aquilo que faço tem muito mais a ver com a vida no seu conjunto do que com a abstracção fria ou com jogos completamente fora da realidade.



Teve uma relação calorosa com os seus filhos? Sente-se realizado nesse aspecto?

Sim e não. Nunca tive problemas de maior com os meus filhos, mas acho que nunca lhes dei a atenção que... Não me considero um pai exemplar, estava sempre muito absorvido por aquilo que queria fazer, etc. Podia ter dado uma atenção melhor.



Mas eles sabiam que gostava deles?

Sim, sim. Eles também estão ligados às artes... Um é pintor [Vítor Pomar]. E o Alexandre [Pomar], que faz críticas.



Quantos filhos teve?

Dois. Foram só rapazes.



Três no total...

Três no total. Houve um que morreu.



Essa morte é para si um acontecimento…

Era um filho que tinha problemas, e etc., tinha problemas. Que é filho de um casamento anterior.



Essa morte é um acontecimento que lhe pesa na memória?

Não excessivamente. Eu não tinha uma grande… Quando morreu já tinha uns anos largos… Não havia, digamos, muita relação. E por outro lado eu já vivia fora e ele foi sempre criado aqui. Será, dos meus filhos, aquele que teve menos ligação comigo.









Depois da entrevista no museu, Júlio Pomar atravessou a rua e entrou em casa. Sobe-se de elevador até ao primeiro andar, e depois umas escadas íngremes de madeira até ao ateliê, onde há vários quadros inacabados.







Vai trabalhando num quadro e depois noutro, sempre a saltar?

Exacto. Quando chego ao ateliê são eles que mandam. Sou uma criatura volúvel.



Sempre foi um homem muito querido entre os seus?

Acho que sim.



Um amigo seu disse-nos que o Júlio sempre foi muito generoso, que gosta de distribuir quadros pelos amigos, desenhos. É verdade?

Para mim, isso parece-me natural. Nunca fiquei muito agarrado ao que fazia. Agarrado, sim, enquanto não se chega a um determinado estado, quando aquilo é uma luta, uma coisa que se tem de agarrar. Quando se está agarrado o desinteresse começa. É muito feio dizer mas sou talvez um mau pai [para os seus quadros]...



Porquê?

Estando o quadro pronto ele pode ir à sua vida. Há colegas meus que ficam quase em pânico quando se separam de um quadro. Não é o meu caso. Nesse aspecto sou muito realista.



Que tipo de pessoas lhe pedem quadros?

De uma maneira geral são amigos. Por um miraculoso acaso acho que essas coisas se vão encaixando umas nas outras de modo que a partir de certa altura tornaram-se acontecimentos naturais.



Sente-se à vontade a falar dos preços das obras?

Nada, nada à vontade.



Acha que tem jeito para isso?

Nenhum. Tenho tabelas fixadas há muito tempo.



Se lhe encomendar um quadro, quanto custa?

Depende de muitos factores. Tamanho, etc., etc. Temos de ver o caso depois, não há assim uma tabela muito rígida. E sobretudo, o que tento explicar às pessoas é que demoro muito tempo a fazer as coisas. Peço desculpa, sou muito incompetente, mas é assim [risos].



De onde lhe vem o fascínio pelas touradas?

Quando era pequeno, entre os 10 e os 14 anos, via bastantes touradas, que me levavam a ver. No Campo Pequeno. E depois deixei de ver. Um dia, já crescidinho e pai de filhos, um daqueles dias muito chatos, desinteressantes e tudo, passei à porta do Campo Pequeno num domingo que havia tourada e lembrei-me de rever esses espectáculos de infância, uma volta a um espectáculo de infância que deu azo a uma série de corridas que fiz.



O que o fascina naquele espectáculo?

O movimento e o que ali há de representação, de alusão à própria historia das pessoas, a provocação, o perigo.



A violência, a catarse dos espectadores?

Naturalmente. Engraçado que a minha maior experiência é de corridas em Portugal, que são digamos… Se fizermos uma comparação com as espanholas, vê-se a diferença abissal entre a maneira de ser do português e a do espanhol. O touro em Portugal é morto depois, às escondidas, para ninguém ver. Há recusa de olhar a realidade, que é muito característica do português, que não tem uma relação tão evidente com a crueldade, como tem o espanhol.



Preferia que fosse morto na arena?

Penso que sim. Se a corrida é um ritual… E é um ritual de morte. Esconder a morte é hipócrita.



Não acha que é um costume medieval?

Ah, com certeza.



E no entanto acha que é necessário existir algo assim?

Necessário… O que é que posso dizer? Boa… [longa pausa] Boa… [risos].



Tolerado?

Sim, acho que a recusa é hipócrita.



Fazer anos não lhe agrada?

Não [risos]. Um horror.



Não quer que ninguém lhe ligue nesse dia?

Isso é uma situação muito pessoal. Já me andam a encher os ouvidos com isso. É muito simpático evidentemente.



Vai fazer uma festa?

Querem fazer, estou muito perplexo.



Passou muito rápido?

Passou, foi um disparate [risos].





O Almoço do Trolha vendido por 350mil

Foi exposto no CAMB em 2016

"É um quadro emblemático, diria um jovem crítico, de uma certa época, de um certo gosto, de uma certa tendência, que tem de se caracterizar em factores que estão longe dos de hoje", refere Pomar. Foi disputado por dois compradores, mas acabou por ser arrematada por um particular para integrar o espólio da Colecção Manuel de Brito. Será exposto no CAMB (Centro de Arte Manuel de Brito), em Oeiras.





Entrevista originalmente publicada a 8 de janeiro de 2016.