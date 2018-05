Júlio Pomar (1926-2018), neo-realista, moderno, abstracto - e tudo

Morreu o pintor e morreu também o escritor, o teórico, o gravador, o ceramista, o desenhador, o homem que escrevia fados para os amigos. Aquele que foi para muitos o maior artista português da sua geração, deixa tigres, banhos turcos e um almoço muito particular

Percebeu cedo que a arte era o caminho. Encorajado pela mãe, que guardou os livros de desenhos que o filho fez com 7 e 8 anos, e apoiado por um tio, escultor, que o sugeriu a Cunha Motta, director da António Arroio, Júlio Pomar, que morreu na terça-feira, 22, com 92 anos, no Hospital da Luz, fez um pouco de tudo: desenhou, pintou, escreveu, fez gravura, serigrafia, cerâmica e colagens - e até compôs uns fados. O miúdo tinha jeito e numa Missão Estética de Férias (programa que juntava artistas e no fim expunha o trabalho que tinham criado), que decorreu em Évora no Verão de 1945, ergueu-se entre Júlio Resende, Nadir Afonso ou Dordio Gomes. Foi de lá que saiu um dos símbolos do neo-realismo, o Gadanheiro, onde um corpo de um homem em movimento se aproxima das extremidades da tela, e por conseguinte, de quem o vê.



Mário Dionísio escreveu sobre isso na revista Seara Nova e Júlio Pomar foi logo apontado como "o princípio do grande pintor". É uma espécie de consagração imediata: era muito novo, e era ainda muito novo quando o convidaram a fazer as pinturas do Cine-Teatro Batalha. "Ele estava no Porto e teve uma enorme notoriedade e um apontar-se como líder do movimento muito cedo, tinha 19, 20 anos, o que marca muito. Puseram-no logo em 45 a dirigir uma página quinzenal sobre arte no jornal A Tarde, que era um diário em que se juntaram os surrealistas, o Fernando Lanhas, o Victor Palla...", diz Alexandre Pomar, filho do pintor e crítico de arte.



Começou a expor cedo e mesmo as suas exposições mais "manhosas", dizia, eram recenseadas pela imprensa. Simplesmente porque não havia mais nada a acontecer - estavam "na pré-história". Curiosamente são da pré-história as obras que resumem, para Pomar, a História da Arte: as pinturas de Lascaux, Altamira e Côa. A frase de Picasso "depois de Altamira tudo é decadência" era, segundo Júlio, uma tese de doutoramento.



Foi preso em 1947 e o Cine-Teatro Batalha inaugurou-se com as suas pinturas por acabar. Pelas ligações ao MUD juvenil esteve quatro meses numa prisão cheia de camaradas, artistas e estudantes, como o amigo Mário Soares, e de onde saiu sem pré-aviso. "A saída não era anunciada, embora se soubesse ou calculasse. Foi hora de embalar as trouxas e desaparecer", contou à SÁBADO em vésperas de completar 90 anos, em 2016. Na prisão chegou a dar um curso de iniciação às artes aos seus companheiros - e eram vários no mesmo espaço, entre 10 e 20.



Voltou ao Porto depois deste episódio, acabou o painel e fez uma exposição de desenhos. Depois casou-se e regressou a Lisboa. O painel do Batalha foi apagado em 1949.



No ano anterior, 1948, Pomar tinha sido afastado do ensino. Não existia a ideia da profissionalização (de que os artistas só podiam desenvolver-se e afirmar-se com carreiras sólidas se se dedicassem por inteiro às artes). Vivia-se do ensino ou da publicidade. "De facto, ele nunca teve um emprego. Em Portugal, só a partir dos anos 80 é que há uma profissionalização do artista", explica Alexandre Pomar. "As pessoas tinham outras actividades: os mais ligados ao regime tinham encomendas públicas de decoração, como pousadas ou gares marítimas, e os restantes ensinavam." Viviam da ilustração de livros e, na época existiam, grandes publicações em fascículos, como As Mil e uma Noites, o Guerra e Paz, a Vida de Camilo, o Decameron, A Divina Comédia - e, deste último, Pomar chegou a ilustrar o Purgatório. "Era uma coisa curiosa, os escritores tinham umas pequenas editoras que viviam dos fascículos, com edições especiais com os nomes dos subscritores impressos. E todas as ilustrações ficavam nas editoras e nos jornais. A primeira vez que lhe devolveram as ilustrações foi em 68, com as do Pantagruel, de François Rabelais, uma edição especial paginada pela Alice [Jorge, segunda mulher de Júlio] - e de que o Manuel Vinhas [milionário e mecenas de vários artistas] comprou todos os desenhos", explica.



A partir de 1952, Pomar foi fazer cerâmica para o Bombarral e depois para a Secla, nas Caldas. A exposição seguinte teve muita cerâmica (que acabou por ser toda vendida). Quando foi criada a Sociedade Cooperativa de Gravura, deixou a cerâmica de lado. "A ilustração, a cerâmica e depois a gravura são um sustentáculo da profissionalização relativa."



A abóbora da natureza morta "A certa altura eles [Júlio e Alice] comeram a abóbora que era usada no desenho da natureza morta. Ele costuma dizer que é depois dessa cena, de ter comido a abóbora, que aparece o Jorge de Brito e lhe leva o que havia de quadros", conta Alexandre.



Até Jorge de Brito e Manuel Vinhas lhe comprarem os quadros e Manuel de Brito os começar a expor, Júlio Pomar e Alice Jorge estavam numa situação económica complicada. "Era algo excepcional não se ter emprego na publicidade, na cenografia para televisão, no ensino...", explica o filho. Valeu-lhes o coleccionismo e quando Júlio foi para Paris, em 1963, fê-lo numa altura em que já lhe era possível viver da pintura - tinha então 37 anos e um contrato com a Galerie Lacloche. Resultado: em 1966 abriu uma exposição na Sociedade Nacional de Belas-Artes com os quadros praticamente já todos vendidos. Embora em Paris, Pomar vinha passar o Verão a Portugal, sobretudo em Cabanas ou Cacela, perto de Tavira. "Mesmo durante as férias pintava", relembra Arlete Alves da Silva, à frente da Galeria 111 e amiga pessoal do pintor (foi madrinha de casamento de Júlio com Tereza Marta).



Entre cá e lá testemunhou dois grandes episódios da segunda metade do século XX: não andou a partir pincéis durante o Maio de 68 mas viveu o 25 de Abril de forma muito intensa. "Houve uma movimentação de artistas que foi ao Palácio Foz embrulhar uma estátua do Salazar e houve uma festa no 1º de Maio na Galeria de Arte Moderna, que mais tarde ardeu, onde foi apresentado um painel. O meu pai escreveu em cima da pintura: 'A Censura existe.' A euforia durou pouco tempo", explica Alexandre.



Filho de Ascânio Gastão Potier Pomar e de Caetana Maria Elisa da Silva Pomar, nasceu a 10 de Janeiro de 1926, na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa. Cedo ficou órfão de pai e a mãe, que sabia línguas, começou a trabalhar. Estudou na Escola António Arroio, em Lisboa, e mais tarde passou pelas Belas-Artes, em Lisboa e no Porto, sem ter feito uma cadeira de Pintura. "Eu acho que pintava e ia uma vez por outra à Brasileira", contou Júlio Pomar em entrevista à SÁBADO. E tinha tempo: "O Armindo Domingues Sequeira, e outras pessoas que não eram propriamente desocupadas… o José Gomes Ferreira... tinham as suas horas de trabalho e permitiam-se o luxo não só de ir a um concerto sem ser recomendado, como de regressar a casa a pé. Não conheço hoje quem faça isto. E não eram os jovens de 18 ou 20 anos, era gente já pai de filhos, gente crescida, gente séria."



A fotografia como gatilho

Rato de biblioteca, passou a ser rato de cinemateca, sobretudo com a ida para Paris. Admirava Eisenstein, Rimbaud, Leonardo da Vinci e António Dacosta (de quem se tornou muito amigo e que, por insistência de Pomar, voltou a pintar). E Velázquez, dono de "uma pintura de corpo inteiro", e daquele que considerou como sendo o quadro mais revolucionário de todos: As Meninas.



Pomar usava a fotografia como gatilho, embora nunca se tivesse deixado encantar pela manipulação da máquina. Preferia recortar imagens de revistas e jornais. "A fotografia tem uma camada enquanto a pintura tinha várias: em baixo, entre e por cima", dizia. Não era amigo da televisão, esta alienava e criava dependência - e roubava-lhe tempo para ler. A televisão era um "modelador de consciências", um "adormecedor" carregado de cinismo. Equiparou-a a uma missa que conduz o rebanho - Júlio Pomar era agnóstico.



Fez psicanálise, uma moda na época, e não lhe guardou qualquer raiva. "A raiva que posso ter à psicanálise é a que posso ter à pintura", revelou em Helena Vaz da Silva com Júlio Pomar, livro de 1980.



Não tinha medo de destruir obras (fê-lo algumas vezes, sobretudo com uma série de pinturas abstractas). Sabia que essa era a mais dura das autocríticas. Por vezes, quando se chateava, abandonava a obra, virando-a "de costas" e só regressava quando ela o chamasse. Paula Rego e Menez costumavam elogiar-lhe os quadros até ele lhes dizer que não estavam acabados. "Parvo!", era o comentário que ouvia de volta.



Casou no fim da década de 40 com Maria Berta, de quem teve dois filhos, o crítico de arte Alexandre Pomar e o artista plástico Vítor Pomar. Separou-se em 1954 e viveu depois com Alice Jorge, de quem teve um filho, Pedro Pomar, e com Manuela Jorge, irmã de Alice. Passou pelo furacão Graça Lobo, até conhecer, e mais tarde casar, com Tereza Marta. Estavam juntos desde a década de 70 e Tereza sempre foi determinante na sua vida, mesmo ao nível das obras. "Colar é uma tarefa muito difícil. Nas minhas colagens, era a Tereza que colava e não eu", confidenciou nas entrevistas conduzidas por Sara Antónia Matos, directora do Atelier-Museu Júlio Pomar, e Pedro Faro, crítico de arte.



POMAR DE BOLSO

Não precisa de comprar uma obra para o ver de perto



São suas as ilustrações que figuram no passaporte português. Nele, o pintor recriou Camões e Fernando Pessoa

Também a estação de metro de Alto dos Moinhos, em Lisboa, tem desenhos seus. Almada e Camões estão lá

O prefácio é de João Lobo Antunes, as palavras são de Leon Tolstói, Pomar ilustrou Guerra e Paz entre 1955 e 58

Só havia um requisito: estarem perto da água. O mar da Palha, que nos seus tempos de criança era uma autêntica via de trânsito, serviu de pano de fundo às conversas entre Pomar, Sara Antónia Matos e Pedro Faro. Durante dois anos, almoçaram e conversaram sobre a sua arte, o que resultou num livro-entrevista com o título O Artista Fala… "Foi um processo de conhecer o Júlio. Íamos almoçar de mês a mês. O conhecimento aprofundou-se - e a confiança também. Tínhamos uma relação muito próxima", diz Sara Antónia Matos. "Não me interpretem mal, mas nunca pensei ter um amigo de 90 anos", avançou Pedro Faro, crítico de arte habituado a revelar novos artistas. "Mas a verdade é que ficámos muito amigos. Era um confidente." E Pomar sempre confiou na equipa que tomou conta do seu museu, inaugurado a 5 de Abril de 2013, com projecto do arquitecto Siza Vieira."É preciso muita sabedoria para fazer isso, não estar permanentemente a vigiar. Provavelmente alguém com menos sabedoria, com menos provas dadas, ou com menos percurso, não faria isso tão bem", explica Sara. "Percebeu que criámos outras oportunidades de leitura para a sua obra, chamámos outros autores, curadores, e mesmos os autores mais consagrados - o Rui Chafes, o Julião Sarmento e o Cabrita Reis - permitiram ler a obra do Júlio de outra maneira", conclui. Sara e Pedro dizem que o pintor era sempre muito certeiro e sempre muito generoso. E tinha sentido de humor: "Uma vez perguntei porque é que tinha pintado este painel de azulejos [Sara refere-se aos caracóis que estão pintados no exterior do museu] e ele respondeu que o caracol era o único animal a andar em todas as direcções (de cabeça para baixo). Pintou-os porque esta arquitectura foi a coisa mais lenta que viu na vida." Curiosidade é outra das qualidades destacadas. "Há uns tempos fomos a casa dele, olhei para a mesa e estava com uma tradução em português e outra em francês do Ulisses do James Joyce. 'Estás aí a fazer o quê com isto?' E ele 'estou a comparar as traduções'. Há um lado que o mantinha vivo e activo que era a curiosidade constante sobre as coisas, estava sempre a fazer perguntas sobre tudo", explica Pedro.O que mais inquietava a dupla era o confronto, sempre positivo. Pomar não tinha qualquer pudor em dizer que ambos tinham um pensamento binário, por exemplo. "A certa altura, quando perguntávamos se era isto ou aquilo ele dizia 'não, é o meio-termo'. Somos maniqueístas mas, de facto, muitas vezes entre uma coisa e outra há muitas outras coisas. E acho que era essa a mensagem que o Júlio tentava passar nas nossas conversas", realça o crítico.Pomar nunca parou de trabalhar e na exposição que cruzava a sua obra com a de Cabrita Reis ia todos os dias ao museu assistir à montagem. "Estimulado pelas ideias e pelas obras do Cabrita, o Júlio não quis ficar atrás e fez coisas novas. Prova de que a respiração dele passava por isto", diz Sara.O Atelier-Museu (que nunca foi ateliê, embora mantenha a designação e Siza tenha projectado inicialmente um espaço de criação), mostrou-lhe que o seu trabalho era contemporâneo e que podia dialogar com pessoas de várias idades, sensibilidades ou ideias. "Teve o exemplo de Almada Negreiros que, quando era novo, também o apoiou e até chegou a comprar uma obra [Os Saltimbancos] numa exposição que organizou com amigos [Vespeira, Fernando Azevedo e Pedro Oom] num quarto alugado na Rua das Flores", diz Pedro Faro. Esta ideia de que ele próprio também tem essa responsabilidade com o meio, com os artistas mais jovens, é algo que não ignorava", diz Pedro. Almada ainda sugeriu que um dos quadros de Pomar fosse exposto num Salão de Arte Moderna, garantindo a Júlio o impulso de que precisava. "Sempre foi um artista de ateliê, não pensava em exposições, por isso quando a obra saía do ateliê seria, como dizia Picasso, para ir viver a vida dela", avança Pedro - "Estando o quadro pronto ele pode ir à sua vida. Há colegas meus que ficam quase em pânico quando se separam de um quadro. Não é o meu caso. Nesse aspecto sou muito realista", contou Júlio Pomar àO pintor não se deixava influenciar por galeristas - "preferiam sempre aquilo que eu fazia antes. Material seguro!" Uma das suas galerias de sempre foi a 111, de Manuel de Brito e Arlete Alves da Silva. O casal foi cúmplice do desabrochar de Pomar e da relação profissional surgiu outra, a amizade. "Era uma pessoa muito despegada de tudo. Nas primeiras exposições que tivemos ele nem sequer tinha um currículo feito, nós é que andámos a pescar tudo", explica Arlete. A amiga diz que Pomar esteve sempre a inovar, nunca se acomodou e estava numa pesquisa constante, mesmo nos últimos anos. "Ele é muito rigoroso no seu trabalho e era um artista de rupturas. Explora uma fase e quando as coisas começam a ganhar a aceitação do público já ele está a dar uma cambalhota e a atirar-se para algo muito mais ousado, que as pessoas não vão gostar nada durante anos. Quando as pessoas se começam a habituar ele dá outra cambalhota", diz. Ideia partilhada por Sara Antónia Matos e Pedro Faro. "Nós dizemos sempre que uma das coisas que atravessa a obra do Júlio do princípio ao fim é a ideia de movimento. E mesmo quando as pessoas dizem que ele foi mudando de estilo de década para década, conseguimos perceber a continuidade. O que une tudo é o movimento", conta Sara.Muitas das suas obras entraram na Gulbenkian por via da nacionalização da colecção de Jorge de Brito. "A operação do transporte dos quadros para a Gulbenkian é comandada por Jaime Neves [um dos militares de Abril], um homem dos Comandos da Amadora. A viagem é seguida pela rádio e, a certa altura, perde-se a ligação e fica tudo em estado de alerta. Passados alguns minutos, a ligação é retomada e soube-se que os homens tinham ido beber uma cervejinha. Tudo neste processo era anedótico", revelou em O Artista Fala. Sempre se assumiu como um mau vendedor e uma das suas infelicidades (ou "deficiência de adaptação"), conforme contou à, foi não ter ido para Paris mais cedo."Ele teve uma vida interior muito rica. Como pensador, como poeta, como pessoa que analisa muito bem tudo - até a obra dos outros", diz Arlete. Não gostava de comentar o trabalho alheio, mas de uma coisa não se coibia, de lhes tocar. Fê-lo numa exposição de Diogo Pimentão na Galeria Múrias Centeno, em Lisboa, ficando com as mãos sujas de grafite.Continuou sempre a pintar porque, tanto quanto sabia, os "artistas nunca se reformam" e trabalham sempre no limite daquilo que sabem (uma ideia roubada a Deleuze). Além disso, as obras chamavam-no com frequência. E ele lá ia, para o seu "canibalismo". Era este o termo, carregado de crueldade, que Pomar mais utilizava para descrever a sua postura perante a arte. Perante a vida. Da morte tinha uma imagem tranquila: "Terei sono e vou dormir."