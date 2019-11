Jonathan Coe sobre o Brexit: "Daqui a 20 anos, vamos pedir para voltar para a União Europeia"

Apenas oito dos 12 romances de Jonathan Coe estão publicados em Portugal. O último, O Coração de Inglaterra, que começou a escrever em 2016, imediatamente a seguir ao referendo que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia – ainda em negociações – recupera as personagens do díptico que editou no início do século XXI, composto por Rotter’s Club e O Círculo Fechado, que também misturava ação ficcional com acontecimentos reais da história recente do país onde nasceu há 58 anos.





Quem me dera! Se tivesse previsto, teria poupado muitos problemas a muita gente e possivelmente tínhamos conseguido parar o processo há uma década. Teria sido ótimo, mas ninguém previu isto, infelizmente. No entanto, hoje, quando olho para trás, para o Rotter's Club e O Círculo Fechado, noto que já havia naquela altura umas sementes do que se tem passado nos últimos anos, particularmente esta corrente de orgulho nacionalista, esta ideia de excecionalidade que faz parte do carácter inglês - e atenção: isto é uma coisa inglesa, os escoceses, os galeses, os irlandeses são diferentes. Que sempre nos fez sentir um pouco diferentes dos restantes europeus, de certa forma superiores...

É uma ilusão?

Sem dúvida, sobretudo hoje em dia, é um delírio completo, porque o Reino Unido é na verdade uma potência económica média, longe dos primeiros lugares do ranking, como qualquer outro país da Europa, e dependemos obviamente dos laços económicos com a União Europeia e deitar isso fora assim, por causa dessa mania de que somos especiais e podemos ficar sozinhos, é uma loucura.

Quer dizer que, seja como for o acordo, não há possibilidade de um final feliz?

A curto prazo, não consigo ser otimista em relação ao Reino Unido, não vejo nada de bom no Brexit. Aconteça o que acontecer, creio que os próximos anos serão penosos. Vão tentar que resulte, por orgulho e teimosia, mas suponho que dentro de uns 20 ou 30 anos o governo britânico pedirá para regressar à União Europeia, a geração das minhas filhas, hoje com 18 e 21 anos, quer ser europeia, e não orgulhosamente inglesa e isolada.

Tem a certeza?

Sim, os jovens não votaram pela separação. Querem fazer parte da Europa e acham que, com o resultado do referendo, lhes roubaram o futuro. Quem votou a favor do Brexit foram os velhos, os novos votaram contra.

Sempre teve a intenção de escrever este terceiro livro, com estas personagens?

Não, de todo. Era para ser apenas um díptico, composto por Rotter's Club e O Círculo Fechado. Foram concebidos para terem uma relação próxima... na verdade se calhar foi até demasiado próxima: O Círculo Fechado está tão intimamente ligado, como uma continuação, ou epílogo, do Rotter's Club, que acabou por não ter espaço para respirar por si próprio, como um livro independente. Este O Coração da Inglaterra é diferente. Há dez ou 15 anos não imaginava vir a escrevê-lo, portanto voltei a estas personagens com um par de olhos fresco e creio que consegui um livro mais solto, mais orgânico, natural, espontâneo. e foi um livro que senti que tinha de escrever, por causa das coisas tão estranhas que se estavam a passar, antes e durante o referendo... Creio que é ótimo quando os livros se misturam com o seu próprio tempo, de certa forma era como se escrevesse contra o que se estava a passar, como um alarme. Era um livro que tinha mesmo de escrever, ele impôs-se dentro de mim, e paradoxalmente foi bastante fácil e rápido escrevê-lo.

Quando começou?

Em 2016, imediatamente a seguir ao referendo.

E achou logo que teria de ser com estas personagens?

Uns meses antes já tinha uma vaga ideia de voltar a elas, mas não sabia como, o que poderia fazer com elas. Mas quando votámos pelo Brexit, em junho de 2016, ficou tudo subitamente claro: decidi logo escrever um livro que acabasse naquele momento e recuasse uns seis, sete anos, para se perceber de onde aquela ideia veio e como chegámos a este momento e a este lugar, e decidi usar estas personagens.

Disse que este livro é mais independente que os outros. É possível lê-lo sem ler os anteriores?

Sim, muita gente anda a fazê-lo, é uma maneira de saber o que motivou grande parte dos ingleses a votar pelo Brexit.

Mas não é estranho o leitor não conhecer o trauma de Lois (a irmã do protagonista, Benjamin, cujo namorado morreu à sua frente, no Rotter's Club, logo a seguir a pedi-la em casamento, num atentado à bomba – verídico –, num pub de Birmingham, em 1974) ou a razão por que Benjamin não fala ao irmão Paul (que lhe roubou a namorada, em O Círculo Fechado)?

É verdade, há uma ou outra peça do puzzle que faltará a quem não leu os outros, mas a história é nova e também há uma série de novas personagens: Sophie, a sobrinha de Benjamin, e Ian, que se torna seu marido, não estavam nos anteriores, e estou tão interessado em falar desta geração, os jovens adultos de hoje, como da geração de Benjamin, que é a minha.

Muitos definem-no como um escritor cómico. Concorda?

Há comédia nos meus livros, sem dúvida.

Se falarmos de um livro como A Vida Privada de Maxwell Sim é óbvio, mas não é o caso de O Coração de Inglaterra...

Sim, trata de coisas sérias e é mais melancólico. Na verdade é um livro triste, começa com o funeral da mãe de Benjamin e termina com uma elegia da Inglaterra, com Benjamin consciente da morte da sua amada pátria, da velha Inglaterra que conhecia... Não me importo que me descrevam como escritor cómico, é agradável saber que as pessoas se riem com passagens dos meus livros, e acredito que isso aconteça também neste livro, mas comédia, para mim, é um termo um pouco redutor, uma categoria limitadora. Há muitos jogos de luz e sombra neste romance, começa com funeral, termina com uma elegia... mas creio que comédia e seriedade coexistem na vida, portanto devem coexistir também na literatura. É esquisito para mim escrever um livro sem cenas risíveis, uma graçola... Estranhos são os escritores sempre sérios. Dá-me vontade de perguntar: "Então, tu nunca te ris?"

O enredo é muito realista, ancorado na história recente e referindo gente real, da rainha aos primeiro-ministros, Cameron e Johnson. No entanto, são as personagens ficcionais que dominam a ação: até pôs o filho de um ex-colega de Benjamin como assessor em Downing Street e inventou um escritor inglês, de nome Lionel Hampshire, vencedor do prémio Booker, em vez de usar um verdadeiro. Porquê? Não há gente real suficientemente interessante?

Sou um ficcionista e, na verdade, sinto-me sempre um pouco inquieto nas partes em que me refiro a pessoas reais e as coloco em situações ficcionais. Há 25 anos, escrevi um livro sobre os anos de Margaret Thatcher, Que Grande Banquete!, e o que lá está é a governação dela... no entanto, ela mal aparece, só é mencionada, de passagem, umas três vezes. E eu sei que agora está muito na moda usar figuras históricas em histórias ficcionais, como se entrássemos nas cabeças delas e pudéssemos conhecer os seus pensamentos íntimos. Temos agora essa fascinante série que é The Crown, que pretende mostrar a vida privada da rainha nos anos 50 ou 60, com o príncipe Philip, como eram, o que diziam e faziam. Para mim... é uma maneira algo desonesta de escrever. Porque na verdade nós nunca podemos saber, portanto movemo-nos sempre numa espécie de estranha zona cinzenta entre ficção e verdade. Eu prefiro pôr as personagens reais como pano de fundo, numa espécie de realidade intertextual, mas não consigo ir mais além, porque a verdade é que não sei o que vai na cabeça do Boris Johnson ou do David Cameron. Nem tento.

Porque tem medo de não acertar?

Exato. Neste momento estou em residência em Cascais, a tentar levar avante um projeto antigo, que é precisamente escrever sobre uma pessoa verdadeira.

Quem é?

Não posso dizer, mas não é português nem inglês... e cheguei a pensar escrever um ensaio biográfico sobre essa pessoa, mas acabei por decidir avançar para um romance. É uma tentativa.

É uma figura histórica antiga?

É histórica... mas minha contemporânea. Enfim, muitas vezes vou falar às escolas que refiro, no Rotter's Club, por exemplo. A ação é nos anos 70 e eu presenciei... e a malta olha para mim como um dinossauro, como se eu estivesse a falar da Pré-História. Foi há 40, 50 anos... para os miúdos, é estranho ainda estar vivo e ter sido governado por Harold Wilson ou Margaret Thatcher.

Sentiu-se uma espécie de professor, ao contar neste livro o que deu origem ao Brexit?

Um pouco, sim, sobretudo para os leitores fora da Inglaterra. Ao longo dos anos, nos países em que os meus romances são particularmente populares, como França, Itália e Grécia, sem eu ter sequer noção, eu tenho cumprido esse papel do escritor britânico que explica a Grã-Bretanha aos outros países. Não foi planeado, mas entretanto já percebi que há muita gente a ler os meus livros por causa disso. Neste caso, muitos querem ler o livro para entender melhor o Brexit, mas outros livros já explicaram os atentados do IRA, o Thatcherismo, etc. Hoje estou mais consciente disso do que antes, portanto sim, foi também com um sentido pedagógico que escrevi este romance. Muitos vão vê-lo como um trabalho sobre a história recente do Reino Unido e vão usá-lo para perceber melhor do Brexit, os factos que a ele conduziram e que estão ligado a uma grande fatia de cidadãos xenófobos, conservadores, como é, neste livro, a mãe de Ian, que cita o terrível discurso de Enoch Powell, "Rios de Sangue", por exemplo. É também por isso que Doug tem aquelas conversas com Nigel Ives. Tentei fazê-las o mais divertidas possível, falando das galhofas nas reuniões de David Cameron e Nick Clegg, responsáveis pela bizarra coligação dos Tories [conservadores, de direita] com os democratas liberais. Mas aqueles diálogos estão ali sobretudo para se entender a cronologia do Brexit.

Votou contra, certo?

Claro.

É o voto inteligente?

Bom, o contrário é uma idiotice, mas é muito perigoso dizê-lo assim, abertamente, no Reino Unido. Arranja-se problemas grandes, até porque dizê-lo é ser elitista: nós, os inteligentes, os eruditos, somos contra o Brexit - dizer isto é terrível, porque não é bom pertencer à elite, mas na verdade é o que os escritores são, não é? Uma elite. Mas é muito mal visto que a elite se oponha ao povo, à vontade da maioria. Este referendo foi isso: as elites, informadas, progressistas, contra o povo, conservador. Não é suposto ouvir-se o que eu tenho a dizer, porque eu faço pelas elites, não pelo povo.

As suas personagens também são da elite, algo aristocráticas...

Não são aristocráticas, são a burguesia britânica.

Os principais, que já vêm do Rotter's Club – Benjamin, Doug, Philip – são homens brancos, com estudos superiores...

Bom, agora também lá está Sohan, o melhor amigo de Sophie, do Sri Lanka, ou Naheed, a colega de trabalho de Ian, asiática, e Aneeqa, a enteada do velho amigo de Benjamin, Charlie, que se tornou palhaço animador de crianças, uma prometora filha de uma muçulmana...

Mas são personagens secundárias. São suficientes para expressar o caldeirão de culturas que é, hoje, a sociedade britânica?

Provavelmente não. Mas isso é uma discussão recorrente: quem tem o direito de escrever sobre esse tema? Seria presunçoso da minha parte achar que conseguia contar esta história do ponto de vista da adolescente Anneqa ou até de Sohan, um adulto bem integrado na sociedade, porque eu sou - e não há volta a dar - um homem branco nascido e criado em Inglaterra. É essa a perpectiva que domino. Bernardine Evaristo, que acaba de se tornar a primeira escritora negra a ganhar o Booker, com o seu romance Girl, Woman, Other, sim, conta a História de Inglaterra como um caldeirão de culturas, e fá-lo do ponto de vista de 12 diferentes personagens femininas, na sua maioria de cor. Creio que o privilégio de contar bem a história está a ser transferido de pessoas como eu para pessoas como ela. Vozes como a dela estão a tornar-se cada vez mais importantes, enquanto as vozes como a minha estão a ficar irrelevantes. Mas não sinto mágoa: acho que é o que deve ser. É tempo de equilibrar as balanças, de aceitar a voz de quem não nunca a teve. Já não era sem tempo.

Não será apenas um reflexo da obsessão com o politicamente correto?

Talvez, mas não vejo mal nisso: eu acredito no politicamente correto. Só não o defendo se for exagerado, policiado, já próximo da censura, mas para mim o politicamente correto é apenas ter respeito pelas diferenças entre as pessoas, que são obviamente reais, e não julgar ninguém por não ser igual a mim ou à minha comunidade. É bastante simples, na verdade. Claro que às vezes o politicamente correto pode ir longe de mais e, como diz uma das personagens do livro, tornar-se uma espécie de ditadura em si mesmo, mas não tem de ser assim, não se formos gentis uns para os outros e tratarmos toda a gente com a consideração que merece. É tudo uma questão de respeito.

Uma das personagens, Sophie, que até é liberal, progressista, nada racista, é acusada de transfobia. Sendo as pessoas transgénero, possivelmente, as mais minoritárias, será este o último tabu, o derradeiro entrave à vivência do politicamente correto?

Talvez. Certo é que é o assunto em que a linguagem das pessoas, as suas opiniões e reações, são mais violentas. é bastante chocante ler no twitter – e leio o twitter obsessivamente, sou um viciado – o tipo de debates em torno da transfobia. Nem sequer são debates, rapidamente descem de nível e tornam-se insultos e acusações: há ainda muita gente, demasiada, a quem faz confusão. Infelizmente isso tem a ver com falta de informação: é urgente promover debates construtivos, informados, sobre direitos das pessoas trans e auto-identificação, mas é muito difícil porque as pessoas têm medo de assumir posições fora da norma. Não vejo soluções à vista.

Romances com pessoas trans, como o seu A Casa do Sono, talvez ajudem...

Sim, mas o essencial é que as pessoas se habituem a moderar a sua linguagem, a não serem violentas face à diferença, e que respeitem os outros e o ponto de vista dos outros, mesmo quando estão em profundo desacordo com eles.

O protagonista, Benjamin, finalmente publica o seu livro e chega à shortlist do Booker, logo ao primeiro. O Jonathan anda a publicar há décadas e nunca ganhou. Acha justo?

Nenhum prémio é justo, quanto a mim, nem foi para isso que os criaram. Para mim a ideia de um romance ser melhor do que outro é absurda...

Não chegou a ser jurado do Booker?

Sim, há 23 anos – e jurei para nunca mais. têm-me convidado para integrar o júri de vários prémios literários e eu tenho recusado sempre, porque essa experiência deixou-me muito desconfortável e mostrou-me como a reação das pessoas aos livros é tão intensamente subjetiva: o mesmo livro pode ser genial para um leitor e não dizer absolutamente nada a outro. Claro que os prémios são ótimas ferramentas de marketing, mas na verdade não servem para nos dizer, de facto, que livros têm valor, quais vão perdurar no tempo, que é afinal o grande teste da literatura - se continuam a ser lidos ou são rapidamente esquecidos. Esta é a minha convicção... por outro, se alguma vez me derem o Booker, não vou dizer que não: aliás, adoraria: os 60 mil euros davam-me um jeitão.

Benjamin, o seu protagonista escritor apaixonado por música, é inspirado em si?

Quando o criei, no Rotter's Club, era muito eu: estava a olhar para o meu passado, a minha adolescência, havia uma correlação forte entre as nossas ideias e até a vida. Muito do que lhe acontece a ele, é a minha história. Mas as nossas vidas divergiram entretanto: eu tornei-me um escritor publicado, ele não - só publica agora, a caminho dos 60 anos. Portanto, a maneira como escrevo a personagem dele é agora diferente.

Ele tinha aquela ideia maluca de misturar literatura e música numa obra só...

Sim, e eu tinha a mesma ambição, mas concluí que era má ideia, portanto também curei o Benjamin dessa obsessão neste livro.

Achei que Benjamin ia resistir mais a reduzir a obra dele a um pequeno romance, como acontece. Ele ficou frouxo com a idade?

Acho que ele simplesmente percebeu que a sua obsessão romântica com a arte lhe arruinou a vida e, já cinquentão, ele sente necessidade de ter mais 20 ou 30 anos de felicidade, o que só será possível se largar essas loucuras.

Como é, hoje, a sua relação com a música?

Toco guitarra, teclados, e componho melodias, música instrumental que está no Spotify, com o meu nome. Está pronto a ouvir, mas é apenas um hobbie, outro aspeto da minha criatividade, outra forma de me exprimir, mas creio, porque me dizem, que os meus livros são melhores que a minha música, e estou tranquilo com isso. Mas enfim, também não acho surpreendente: quase todos os romancistas de vez em quando publicam um volume de poemas ou assim... eu não faço isso, mas faço música.

Nada de poesia, portanto. E peças teatrais?

Escrevi duas, mas tem sido difícil vê-las encenadas. O mundo do teatro é muito diferente do literário, é preciso pertencer... e já me resignei à ideia, agora aos 58 anos, de que o que as pessoas querem de mim é romances. É o que funciona e me dá dinheiro. Posso fazer música ou peças, mas o mundo nunca se interessará.

Depois dos protestos em Birmigham [verídicos] que descreve no livro, a jovem Coriander lê a crónica sobre o assunto escrita pelo pai, Doug, cronista político de esquerda, e diz-lhe: Devias sair mais, para perceber melhor o que se passa. O Jonathan segue esse conselho?

Tento sair, sim, mas tenho noção de que a maior parte do tempo não passo de um espectador das coisas que descrevo. Não participei nelas. Mas acho que foi sempre assim. Em termos de experiências, a minha vida tem sido contida: nunca pensei, por exemplo, escrever a minha autobiografia, não tenho uma vida tão interessante que o mereça. Não fumo, nunca fui preso... Eu observo e escuto, com atenção, e é a partir daí que escrevo.

Gostava de ver esta trilogia tornar-se uma série de sucesso?

Bom, já fizeram uma série com o Rotter's Club e era bastante boa.

Bem sei, mas agora é que vivemos a idade de ouro das séries...

É verdade, e acho que seria ótimo, mas não está nas minhas mãos.

A Netflix podia fazer de si uma estrela planetária, como é hoje a Margaret Atwood?

Bom, ela já era um bocadinho estrela antes de Handmaid's Tale ser uma série, mas agora está noutro patamar, raro para escritores. Seria bem vindo: aguardo ansiosamente a chamada dos produtores da Netflix a propor transformar a vida de Benjamin Trotter em 20 e tal episódios, mas ainda não aconteceu.

Quem imagina no papel?

Com esta idade... imagino o Martin Freeman, o Dr. Watson do Sherlock da BBC, que foi o Bilbo Baggins no Hobbit, uma personagem com quem o próprio Benjamin se compara. Seria perfeito.

Como começou a escrever?

Comecei jovem, na escola, como toda a gente: os miúdos têm uma imaginação prodigiosa e os professores desafiam-nos. Para mim, o grande mistério é porque é que eu continuei a escrever, tão naturalmente, quando a maioria, na vida adulta, pára, como se a sua imaginação deixasse de trabalhar. Eu ficaria maluco se não escrevesse: o que é que eu fazia com estas histórias e esta gente que trago sempre na cabeça? Dizem que ouvir vozes é sintoma de insanidade... e eu oiço, mas creio que não sou louco: transfiro-as para o papel.

Jonathan Coe fotografado na Cidadela de Cascais

É casado há 30 anos. Qual é o segredo da longevidade desse casamento?

Resistência à mudança. Não só tenho a mesma mulher, como tive o mesmo agente por 29 anos, até ele se reformar, o mesmo editor... Não gosto de dramas na minha vida, só nos livros: se os meus dias forem muito turbulentos, cheios de paixões, constantemente a mudar de terra ou de mulher, como é que arranjo o espaço mental, a estabilidade de que preciso, para escrever? É impossível: para escrever, é preciso estar aborrecido com o dia a dia e procurar um refúgio, mais excitante, no mundo da imaginação.

A sua mulher inspirou alguma das suas personagens?

Ela é muito sensível, mantém-se à distância. É a última a ler os meus romances... e é inteligente, reconhece-se e reconhece outros membros da família, mas não o toma a peito, sabe que é ficção. Mas tenho a regra de não usar pessoas muito próximas.

Nem as suas filhas?

São inspiradoras, porque me dão um olhar mais fresco sobre o mundo, mas não baseio personagens nelas.

Acha que a tecnologia vai matar os livros?

Não creio. Os livros vão tornar-se cada vez menos importantes na nossa civilização, para compreender o mundo, mas o contar histórias vai resistir. Hoje há narrativas incríveis na televisão: as séries Chernobyl ou Succession são tão boas como qualquer romance publicado nos últimos anos, portanto a forma de contar histórias está a mudar. No entanto, haverá sempre livros, porque é uma maneira barata de contar histórias: só é preciso tempo, papel e caneta. Mas as pessoas vão ler cada vez menos, as minhas filhas são um exemplo: têm um pai escritor e não lêem mais que um par de romances por ano. Se fosse há 30 anos, sem os tablets e a Netflix, certamente leriam muito mais.

Livros como A Casa do Sono, que não dependem tanto da combinação da história com a vida pública real, que existe nesta trilogia, são mais intemporais?

Não podemos prever que livros vão sobreviver ao teste do tempo. Ao escrever O Coração de Inglaterra senti-me muitas vezes mais próximo do jornalismo que da literatura: estão lá acontecimentos efémeros, pessoas de quem daqui a uns 10, 20 anos já ninguém se lembrará, mas quis mesmo que este fosse um livro do momento, para ler agora. Não me interessa se alguém o lerá daqui a 20 anos, mas enfim... ainda há romances históricos e ensaios cheios de notas de rodapé.

Tem um método para fazer a mistura de ficção e realidade?

Faço duas cronologias, lado a lado: uma das minhas personagens, outra dos acontecimentos públicos e depois procuro maneiras de as intercetar, momentos em que possam participar – aqui, é o caso dos tumultos em Londres e em Birmingham, onde pus a Coriander e o Ian –, ou a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2012, a que todas as personagens assistem, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo. Não é complicado.

Gostava de ter escrito algum livro de outro escritor?

Os Despojos do Dia, de Kazuo Ishiguro. É um romance perfeito: simples e económico, mas elegante; e pessoal, comovente, mas também político.

De todos os livros que editou, qual é o seu preferido?

Talvez o Rotter's Club porque tem muito de mim. Orgulho-me que, hoje, quase 20 anos depois, ainda seja lido.