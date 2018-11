John Akomfrah estreia exposição no CCB

Para ver em primeiro plano o meio ambiente em perigo.



Uma obra de arte em jeito de alerta é o que propõe a nova exposição do britânico John Akomfrah em Lisboa, a segunda de uma tetralogia sobre alterações climáticas.



Purple, instalação de vídeo em seis canais sediada no Museu Colecção Berardo (no CCB) até 10 de Março, é um mapeamento da degradação ambiental nas zonas de maior risco, compreendendo o seu efeito nas comunidades, na vida selvagem e na biodiversidade.



Com 62 minutos, a peça retrata paisagens díspares - do gelo do Alasca às ilhas vulcânicas do Pacífico Sul -, examinando a extinção de fauna e flora, o degelo, o plástico nos oceanos ou o aquecimento global.