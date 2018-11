Jennifer Egan: "Este livro fez-me perceber o meu pai"

Acredita mesmo que havia mulheres?

Não sei. À época, até porque os homens estavam na guerra, havia muitas mulheres a fazer trabalhos que nunca tinham feito antes. Porque não também mergulhar? Uma história assim é como uma mina de ouro: não se sabe, portanto nada é impossível.



Lembra-se da primeira vez que visitou o porto de Brooklyn?

Perfeitamente. Fiquei estarrecida, em primeiro lugar por ser tão vasto: tem mais de 1.200 hectares e é como uma cidade escondida, que não se consegue ver de fora, e ainda tem vestígios da guerra, mapas nas paredes e edifícios velhos, mas também coisas novas, resplandecentes, porque entretanto instalaram lá os estúdios Steiner, onde foram rodados filmes e séries, como a Boardwalk Empire.



Decidiu logo escrever sobre esse lugar?

Tive logo a noção de que era um sítio cheio de História. Durante a guerra, foram lá reparados 5 mil navios e 17 construídos de raiz, como o USS Missouri, onde os japoneses assinaram a rendição. Fiquei fascinada.



O livro começa na praia de Manhattan, onde Anna vai, em criança, com o pai, para um encontro com Dexter. Foi a primeira cena que escreveu?

Sim, mas até para mim foi uma surpresa. Quando comecei a escrever, em 2012, andava desde 2005 a investigar as histórias do porto, sempre que tinha tempo. Portanto assumi que o livro começaria lá. Só que não conseguia arrancar, ganhar balanço... Começava a escrever e encalhava, algo me dizia que devia remeter-me a um episódio anterior.



Foi para preparar o leitor para o reaparecimento de Dexter, mais à frente?

Não sabia o que iria acontecer, não é assim que escrevo: o primeiro rascunho é feito às cegas, por instinto, improvisando de modo a que os acontecimentos pareçam surpreendentes e, ao mesmo tempo, inevitáveis. Se for linear, fica tudo óbvio.



Segue sempre esse método? Tem um horário ou uma estrutura pré-definida?

Quem me dera ter um horário, mas sou muito caótica! No primeiro rascunho, que faço à mão, tento aceder ao meu inconsciente, que me parece ter melhores ideias que a minha consciência, e não consigo fazer isso dias inteiros: seca-me. Portanto escrevo cinco, sete páginas por dia e vou combinando com trabalho jornalístico - que tive de deixar quando estava a escrever A Praia de Manhattan porque fiquei obcecada com o tema -, mas tenho de avançar depressa, para não perder o tom, por isso só leio o que escrevi no dia anterior, nunca vou mais atrás. No caso deste livro, isto demorou um ano e meio.



Até publicar, demorou muito mais?

Muito! O primeiro rascunho é uma confusão, os nomes das personagens mudam, até as personalidades. Já não me lembro do que escrevi um ano antes e decifrar a minha letra horrível também é difícil, portanto avanço assim mesmo: chego a ter cinco e seis nomes para a mesma personagem. Depois dactilografo tudo, desenfreadamente, no caso 400 páginas manuscritas, e entro em agonia ao ver o que escrevi de forma descuidada e impulsiva, e faço novo resumo, com listas de mudanças a fazer, e volto àquele estado meio inconsciente, de improvisação e instinto, mas já com uma base. Passo dias a fio, frenéticos, a fazer cinco a seis revisões e a resolver problemas concretos. Chego então a outro rascunho, que transformo num novo, melhor que o anterior.



E pede opiniões?

Sim, tenho um grupo de escrita, ao qual apresento o material, para ver se transmite vida. No caso deste livro, soava tudo morto. Foi horrível - até perceber que não estava a dominar a questão do tempo.



Há quem diga que A Praia de Manhattan tem um estilo vitoriano...

Isso agrada-me: as pessoas que acham os romances vitorianos convencionais nunca devem ter lido um! Eram incríveis, até experimentais, com saltos no tempo, múltiplos pontos de vista e narrativas cruzadas. Eram o YouTube e a Netflix desses tempos e os autores eram como as estrelas de rock e de cinema de hoje.



Também a compararam com Raymond Chandler, com o Melville de Moby Dick e com Alice McDermott. Concorda?

Claro. Com Moby Dick estive em conversações directas: entrei a fundo no género das narrativas marítimas. Ao Chandler, fui buscar o sentimento noir, aquela desolação existencial da vida urbana, que ele capta como ninguém, porque lhe imprime um lado espiritual. O noir é uma versão íntima dos romances do mar: num, a ameaça é humana, no outro vem da natureza. Quanto a McDermott, também faz sentido: o meu pai era um americano de origem irlandesa - que é o território dela. Não conheci o meu pai muito bem, porque o casamento dele com a minha mãe foi anulado quando eu tinha 2 anos, porque ela não era católica. Cresci longe dele, mas sei que era calado, infeliz e alcoólico - um cliché irlandês.



Inspirou-lhe Eddie, o pai de Anna?

Há sobreposição. Eddie não tem problemas com a bebida, mas é obviamente um homem com um trauma profundo, tal como o meu pai, que tinha um irmão chamado Eddie, que morreu adolescente, num acidente de moto, quando dava uma volta ao quarteirão, durante um churrasco da família. A tragédia marcou a vida dele e a de toda a família, incluindo a do outro irmão deles, o Bob, que vou agora visitar a Chicago, para o levar a almoçar pelos seus 70 anos. Ao investigar sobre os americanos, urbanos, de origem irlandesa, este livro fez-me perceber o meu pai e a sua história um pouco melhor.



A vida familiar de Anna é dramática. A tragédia torna as pessoas mais fortes?

Algumas pessoas conseguem metabolizar as dificuldades e convertê-las em força. Outras, nas mesmas circunstâncias, vão-se abaixo. Não há como generalizar. O livro termina quando Anna tem 21 anos: tenho curiosidade de saber o que lhe acontece. Talvez volte a ela: não sei como atravessará os anos 50 e a maternidade...



Se pudesse mudar o seu passado, como o das suas personagens, o que mudaria?

Creio que podia ter feito mais pelo meu irmão, esquizofrénico, que se matou há dois anos.



Sempre quis ser escritora?

Queria ser médica cirurgiã, como o meu avô, para ver as pessoas por dentro, o que talvez seja uma metáfora para a escrita. Não fui precoce, mas a escrita impôs-se, nem sei se por vocação, se por me dar uma sensação de poder, que mais nada dá.

São 9h30 em ponto em Nova Iorque. Jennifer Egan, mãe de dois adolescentes (com o marido, o encenador David Herskovits), atende o telefone de imediato, mas pede "mais cinco minutos". Não está pronta e pouco depois percebe-se porquê: está ainda à porta de casa, a entrar no táxi que a levará ao aeroporto - vai para Chicago, onde passará dois dias.A conversa vai continuar até à porta de embarque, com ocasionais paragens - para se despedir do motorista, para se identificar, para passar no detector de metais - e o ritmo nunca esmorece: fala depressa, em tom bem-disposto, mostrando que o seu trabalho - e em específico A Praia de Manhattan, recém-editado em Portugal pela Quetzal, é o seu assunto predilecto. Não admira: andou mais de 10 anos de volta da história de Anna, a primeira mulher mergulhadora do mundo, no gigantesco porto de Brooklyn onde se faziam e reparavam navios, na Segunda Guerra Mundial. Pelo meio, percebeu que não podia seguir as fórmulas de A Visita do Brutamontes, que lhe deu aclamação mundial.Podia. Nessa altura, muito graças ao USS Normandy, que ardeu e se afundou, houve uma enorme operação para o trazer à superfície, repará-lo e convertê-lo num navio para os soldados aliados. Era um programa civil, não militar, mas foi pouco documentado. Portanto, a minha história é uma extensão possível do que se sabe.