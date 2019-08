Já pode ver Almada Negreiros nas Gares de Alcântara e Rocha de Conde d'Óbidos

A frente ribeirinha de Lisboa chama cada vez mais por lisboetas e estrangeiros. Desde o final de julho que há mais um motivo para ir para perto do rio. No último final de semana de cada mês as Gares Marítimas de Alcântara e Rocha Conde d'Óbidos abrem-se ao público para que se possam ver os 14 murais pintados por José de Almada Negreiros, inspirados no Tejo e nas suas fainas e nas lendas portuguesas.As portas das gares geridas pelo Porto de Lisboa abrem-se, nestes fins de semana, das 10h às 13h e das 14 às 18h (ao domingo, há visitas apenas no horário da manhã). Estas visitas são uma rara oportunidade de ver a arquitetura do final dos abos 30 por Pardal Monteiro e as pinturas com técnica de pintura mural a fresco, pelo mais famoso pintor modernista português.Em Alcântara, no segundo hall da gare, as histórias contadas por imagens foram inauguragas em 1943 e evocam romances orais, como o da Nau Catrineta, ou a lenda de D. Fuas Roupinho que, atraído pelo demónio disfarçado de veado, cavalgou em direção a um precipício; salvou-o Nossa Senhora da Nazaré que prendeu à rocha as patas trazeiras do seu cavalo ficaram. Nesta sala, a tradição mistura-se com os temas modernos: a vida das varinas e dos pescadores do rio está pintada noutro tríptico.Na Rocha do Conde d'Óbidos, inaugurada em 1949, as composições assumem formas mais geométricas, cores fortes que ligam bem com temas fortes e rústicos como estes: aparecem os tipos lisboetas, dos trolhas às gentes provincianas, dos pescadores e peixeiras aos trapezistas e saltimbancos. Foi sobre este conjunto que o pintor disse, em 1953, ao Diário de Notícias: "Creio não haver antes cumprido melhor, nem feito obra que fosse mais minha". O mais Almada que temos, portanto, é agora para todos verem.