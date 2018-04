Já não há passes de dois dias para o NOS Alive 2018

É oficial: os passes de dois dias para o festival de Algés estão esgotados. Estes começaram a ser vendidos depois de os passes de três dias terem acabado em poucas semanas.

Os bilhetes individuais para os dias 12 e 14 de Julho também já estão esgotados, o que quer dizer restam somente bilhetes individuais para dia 13 de Julho.

O festival decorre no Passeio Marítimo de Algés entre os dias 12 a 14 de Julho e conta com a atuação de bandas como os Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Alice In Chains, Franz Ferdinand, entre outros.